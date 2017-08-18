مكتبتي

شجاعة سلطعون

(شهاب) سلطعونة بحر جميلة ورشيقة تعيش في قعر البحر ولديها صديقة اسمها زاهية.





وفيما كان لدى زاهية قوقعة وذراعان قويان، كانت شهاب بلا قوقعة تحميها، لذلك كانت تلجأ للاختباء داخل صدفة كلما واجهت خطراً.

وذات يوم خافت من الأخطبوط فاختبأت داخل شعاب مرجانية، فجاءت زاهية تبحث عنها، ولما وجدتها خائفة شجعتها على مرافقتها إلى الشاطئ لتجد لها صدفة كبيرة تحميها.

وعلى الشاطئ وجدت شهاب قوقعة كبيرة أسرعت إلى داخلها؛ وفي المساء نامت بين المرجان فيما عادت زاهية إلى منزلها.

وذات يوم تأخرت زاهية، فذهبت شهاب تبحث عنها، فوجدتها عالقة تحت كيس شعاب مرجانية.

قامت شهاب بإنقاذ زاهية التي أخبرتها عن الصياد الذي يكسر الشعاب المرجانية ويأخذها، وكيف أنها عضته بيده كي لا يستمر بعمله الخاطئ، لأن المرجان كائن ضروري للحياة البحرية ولا يجوز اقتلاعه.

القصة من تأليف: صفاء عزمي، ورسوم: أسامه مزهر، ونشر: دار واحة الحكايات.

عاشت الشين

شهاب يحب حرف الشين لأن اسمه يبدأ به، وهو يفضله على بقية أحرف الأبجدية.

ذات يوم كان يتناول الشوربة المصنوعة من معكرونة الأحرف، وكان كعادته يختار حرف الشين ليأكله أولاً، فحذرته أخته سما من أن تعلقه بحرف الشين قد يضر به، لم يكترث لكلامها.

لكنه بعد قليل لم يعد ينطق حرف الشين أبداً، فصار يقول «سوربة» بدل شوربة، والسرطي السجاع بدل الشرطي الشجاع... أي إنه صار يستبدل حرف الشين بحرف السين، خاف وخجل كثيراً، فحاولت صديقته شمس مساعدته لكنه لم ينجح.

وحين رأت أمه حاله الغريبة قررت مساعدته، فغنت له أغنية فيها الكثير من حرف الشين.

بقيا يغنيان معاً حتى خرج حرف الشين من بطن شهاب واطمأن قلبه.

تأليف: عبير بلان - رسوم: مايا فداوي – نشر: دار كلمات.

الزرافة مصابة بالزكام

حل فصل الشتاء بأمطاره وعواصفه الباردة، مرضت الزرافة وارتفعت حرارتها فجاء أصدقاؤها ليطمئنوا عليها، وأحضر كل منهم هدية تفيد الزرافة في فصل الشتاء.

الحطاب أحضر لها حطباً لتدفئ منزلها، والمهندس صنع لمنزلها سقفاً يحميها من المطر والرياح.

أما صديقتها الثالثة فقد صنعت لها قبعة من الصوف لتدفئ رأسها، وصانع المظلات أحضر لها مظلة حمراء واسعة، والخياطة حاكت لها شالاً طويلاً لتغطي رقبتها الطويلة، أما الطباخ فقد أعد لها حساءً ساخناً ولذيذاً، فالأصدقاء يساندون بعضهم بعضا وقت الضيق.

وبعد أسبوع تحسنت حالة الزرافة فقررت دعوة أصدقائها على مائدة الطعام لرد جميلهم.

فقصدت السوق وابتاعت أغراض الحساء وعادت إلى منزلها الدافئ لتعد حساء الخضار اللذيذ، وفي المساء جاء أصدقاؤها جميعاً وتناولوا معاً الطعام بفرح.

القصة من تأليف: د. أنطوان الشرتوني، ورسم: هشام سليمان، ونشر: دار أصالة.

روزي الجائعة

ذات يوم شعرت الزرافة روزي بالجوع، وسمعت أصوات قرقرة في بطنها.

بحثت في خزانة مطبخها فلم تجد سوى بعض الطحين والسكر.

فذهبت إلى صديقها السنجاب سوجي علها تجد لديه بعض الطعام، صديقها سوجي أيضاً لم يجد في منزله سوى بعض المكسرات والبيض.

فذهبا معاً إلى صديقهما الفيل فلفل، لكنهما لم يجدا لديه سوى أوعية فارغة، فطلب منهما نخل الطحين.

فنخل سوجي الطحين فيما أضافت روزي السكر والبيض والمكسرات.

ثم أحضر الفيل في خرطومه مياها أضافها إلى الطبق، انتهى العجين وأدخلوه الفرن ليحصلوا بعد خبزه على أشهى رغيف خبز.

القصة من تأليف: نورية العبيدلي، رسوم: فاطمة المهيري، ونشر: دار العالم العربي.

أبنائي الصغار الرياضة إعداد: د.طارق البكري من الطبيعي أن يحب الصغار الرياضة بأنواعها، وفي هذه الأيام الحارة، كثير من الأصدقاء الأحبة يفضلون رياضة السباحة فيزداد نشاطهم وتزداد حيويتهم.. وقديما قالوا إن العقل السليم في الجسم السليم، لذلك عليك أيها الصديق الغالي أن تحافظ على أداء أنواع من الرياضة، وخاصة الرياضة التي تحبها، ونحن نلاحظ أن معظم الأولاد يعشقون كرة القدم، لما فيها من نشاط وحماسة وتنافس كبير بين اللاعبين، كما أنها مسلية وممتعة. لا يهم نوع الرياضة بقدر الاهتمام بممارسة الرياضة على أنواعها، فهي تحافظ على الجسم وتقويه، وتزيد من مهارات الجسد، وتملأ الوقت بشيء نافع مفيد. إنها دعوة دائمة للنشاط والرياضة بعيدا عن النوم الطويل وقضاء العطلة الصيفية بكسل وخمول، وحتى نعود إلى المدرسة بنشاط أكبر .للتواصل مع الصفحة يمكنكم مراسلتي على الإيميل: [email protected]

حزايتنا

الدب «بيير» سارق العسل





قصة: أيمن الشافعي





جلس الأحفاد حول جدهم ينظرون جميعا إليه ويحدثونه.

الأحفاد: جدنا.. أحكي لنا حكاية من حكاياتك.

الجد: حسنا، حسنا سأحكي لكم ما حدث للدب «بيير» سارق العسل.

الأحفاد: الدب «بيير» سارق العسل!!.. وهل الدب يأكل العسل؟

الجد: بالطبع، فالدب «بيير» يبحث عن بيوت (خلية) النحل يريد الحصول على العسل فيظل يبحث هنا وهناك حتى يجد بيت (خلية) النحل يهاجمها ويسرق العسل ويأكله.

قام «بيير» بالاختباء وراء شجرة حتى لا يراه أحد فالنحل مشغول في نقل رحيق الزهور داخل الخلية لعمل العسل وهناك الحراس من النحل يحمون الخلية من أي هجوم والدب منتظرا الفرصة للهجوم ليسرق العسل.

حانت الفرصة وهاجم الخلية وبدأ في استخدام لسانه ومخالبه للحصول على العسل.. ارتبك النحل من هجوم الدب وقام بلدغه لإبعاده ولكن دون فائدة فحطم بيت النحل وطار النحل بعيدا تاركا بيته (الخلية) والعسل للدب «بيير».

مضى يومان وقام الدب «بيير» بالبحث عن خلية أخرى وتكرر ما حدث.

تجمع النحل ليرى كيف يوقف الدب عن مهاجمة خلية أخرى وسرقة عسلها.

طار النحل إلى ملكة النحل الملكة «بيي».

النحل: أمنا الملكة «بيي» كيف نتغلب على الدب «بيير» ونبعده عن بيوتنا وعسلنا، وخصوصا إنه ضخم لا نقدر على صده.

الملكة «بيي»: كيف نوقف هذا الدب السارق.. كيف؟!

الملكة «بيي»: هناك فكرة.. ابدأوا في بناء خلية ولكن تكون معلقة على غصن شجرة ضعيف واصنعوا العسل لتنتشر رائحته.

النحل:. وماذا بعد أيتها الملكة الأم؟

«بيي»: العسل سيجذب الدب «بيير» إلى الخلية وسيحاول تسلق الشجرة والوصول إلى الخلية بأي طريقة.

النحل: هل سيصعد للغصن الضعيف؟ بالتأكيد سيصعد.

بيي: هيا انطلقوا فالعقل لديه قوة تفوق قوة أي شيء والاتحاد والتعاون ميزة للتغلب على عدوكم حتى لو كان أكبر وأقوى.

قام النحل ببناء الخلية في نهاية الغصن وكما توقعت النحلة «بيي» صعد لها الدب بيير ولم يقاوم رائحة العسل الجميلة فوقف على الغصن فانكسر الغصن وسقط الدب على الأرض فأصيبت قدماه وظل يصرخ من كثرة الألم وأسرع النحل بالهجوم عليه ولدغه فقام يترنح بسبب قدمه المصابة ويصرخ.. دعوني أيها النحل دعوني فسأكف عن مهاجمة بيوتكم ثانية.

لقد اعطاه النحل درسا قاسيا واختفى «بيير» ولم يعد يهدد بيوتهم ثانية.

والكل قام إلى عمله.. نحل يجلب الرحيق ونحل يحرس ونحل يصنع.

الأم «بيي»: ألم أقل لكم العقل ومساعدة بعضكم البعض قوة لا يستهان بها أيها النحل صانع العسل.

فكرة وعبرة

حتى تنال العلم

كتبها: سعيد يحيى بهون





للعلم والعلماء أشرف منزلةٍ عند الله، ثم عند الناس، ترى النور في صاحبه روحا وإبكارا، إن لازمه الورع يبقيه حيا وإن مات عند الناس،

فالعلم علمٌ كفى بالعلم مكرمة، والجهل جهلٌ كفى بالجهل إذلالا.

فطالب العلم إن بات ليلة يجد في مسألةٍ أفضل ثوابا عند الله من عابدٍ سنة يصوم نهاره ويقوم ليله، ومداد العلماء على الأوراق والثياب كدم الشهداء عند الله يوم الجزاء، وأهل العلم ورثة الأنبياء في الأرض، يكشفون معاني كل مشكلةٍ، وينيرون للناس درب الهدى في ظلمات الحياة.

فاحرص على طلب العلم ولو أن تقطع الـمسافات له أسفارا، تواجه الأخطار وتهجر الأوطان، فتجلس للعلماء وأنت صابرٌ متوسلٌ تنهل من معينهم أنوارا، لتحوز علما وأفضالا.

والزم اللطف والأنس ممن تقتبس منه علما، فبقدر ودك يمنحك من بحره ما يسرك، وواظب مذاكرة لما أخذت حتى تضمن رسوخا وحفظا، واغنم ساعات النشاط له فللنفس إدبارٌ كما أن لها إقبالا، وليكن خير علمٍ بقي عند الـمرء ما عمل به فنجا، أو نفع به الغير فاهتدى، واجعله لله لا للناس مفخرة أو رياء، وسامر مع خير رفقةٍ تستذكر العلم إن استوحشت اغترابا، وكن بالله لا بالناس معتصما، كفى بربك رزاقا وغفارا.

هل تعلم









٭ هل تعلم أنّ الأنف والأذن من الأعضاء الوحيدة في جسم الإنسان التي لا تتوقّف عن النّمو طوال فترة الحياة.

٭ هل تعلم أنّ معدة الإنسان تحتوي على ما يقارب 35 مليون غدة هضميّة.

٭ هل تعلم أنّ الفيل يعبّر عن حزنه بالبكاء، وهو بذلك يشبه الإنسان في التعبير عن ردّات فعله بالدموع فمن الظاهر أنّ الفيلة تبكي حين تحزن أو حين تفقد أحد صغارها، وتصاحب تلك الدموع تصرّفات تشبه تصرّفات البشر؛ حيث تحتفظ بعظام صغارها بعد موتها من شدّة حزنها عليها.

٭ هل تعلم أنّ يوم الجمعة سمّي بذلك لأنّه جُمع فيه خلق آدم، وقيل لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض.

٭ هل تعلم أنّ متوسّط عمر رمش العين الواحد يقارب 90 يوماً، علماً أنّ رموش عين الإنسان تتجدّد دائماً.

٭ هل تعلم أنّ أول من صنع الصاروخ هي ألمانيا، وذلك في عام 1942.

٭ هل تعلم أنّ طبيب أسنان قام باختراع الكرسيّ الكهربائيّ الذي يُستخدم في الإعدام، كما قام موظفون لدى توماس أديسون بوضع أول تصميم فعّال له.

أوْصافِ الأنف





٭ الشَّمَمُ: ارتفاعُ قَصَبَةِ الأنْفِ مَعَ اسْتِوَاءِ أعْلاهَا.

٭ القَنَا: طُولُ الأنْفِ ودِقّةُ أرْنَبَتِهِ وحَدْبٌ في وَسَطِهِ.

٭ الفَطَسُ: تَطَامُنُ قَصَبَتِهِ مَعَ ضِخَمِ أرْنَبَتِهِ.

٭ الخَنَسُ: تَأَخُّرُ الأنْفِ.

٭ الذَّلَفُ: شُخُوصُ طَرَفِهِ مَعَ صِغَرِ أرْنَبَتِهِ.

٭ الخَشَمُ: فُقْدَانُ حاسَّةِ الشَّمِّ.

٭ الخَرَم: شَقٌّ في المِنْخَرَينِ.

٭ الخَثَمُ: عِرَضُ الأنْفِ يقالُ: ثَوْرٌ أخْثَمُ.

٭ القَعَمُ: اعْوِجَاج الأنْف.

شعر





تأليف: محمد جمال عمرو

ضِرْسِي يا أُمّي يُؤلِمُني

يَشتَدُّ، ونَومِي يَحْرِمُني

***

تَذْكُرُ تَذْكُرُ يا حَسّانْ

مَا قَالَ طَبِيْبُ الأسْنَانْ

***

نَظِّفْ سِنَّكَ يا حَسُّونْ

بِالفُرْشاةِ وبِالمَعْجُونْ

***

نَظِّفْهَا مِنْ بَعْدِ الأكْـلِ

سِنّاً سِنّاً وعَلَى مَهْـلِ

***

أكْثِرْ مِنْ أكْلِ التُّفَّـاحِ

لَبَنَـاً حُلْواً كُلَّ صَبَاحِ

قصة مصورة









اختلافات

بين الرسمين عشرة اختلافات حاول العثور عليها في أسرع وقت ممكن.











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