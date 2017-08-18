كشف الأمين العام للاتحاد العالمي للمؤسسات الإنسانية د.هاشم الهاشمي عن تخريج الدفعة الاولى لدبلوم القيادات الانسانية مشيدا بالجهود التي بذلها مركز التدريب والتطوير التابع للاتحاد العالمي للمؤسسات الإنسانية.

وقال إن انطلاق دبلوم القيادات الانسانية جاء في اطار سعي الاتحاد لتحقيق أهدافه ومن ضمنها الارتقاء بأداء وقدرات المؤسسات الخيرية والإنسانية، وبناء الكوادر المتخصصة.

وذكر أن برنامج الدبلوم للدفعة الاولى انعقد في 2016 من خلال 12 مساقا تعليميا قدمتها نخبة من الخبراء والمتخصصين في علوم العمل الخيري والإنساني، مشيرا إلى أن عدد المشاركين بلغ 50 مشاركا من أكثر من 20 دولة.

واوضح أن هذا الدبلوم العالي يعتبر قفزة نوعية لصنع القيادات الانسانية للمستقبل والارتقاء بمستوى أداء المؤسسات الانسانية وقدرات العاملين فيها والاطلاع على احدث نظم وقوانين وأساليب العمل الخيري والانساني، لافتا أن الاتحاد يهدف إلى تخريج 50 طالب سنويا.

وبين أن مميزات الدبلوم الإنساني تكمن في امكانية استكمال الدبلوم العالي والحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، وسهولة الحضور بنظام التعليم الالكتروني من خلال غرف الكترونية عالية الجودة، والحصول على شهادة معتمدة من الجامعة الأميركية المفتوحة، اضافة الى صلاحية هذا البرنامج لجميع الفئات العاملة في العمل الخيري والإنساني.

وأشار إلى أن هذا الدبلوم سوف يساهم في فتح آفاق جديدة للمؤسسات الانسانية بتوفير كوادر متخصصة لإدارة العمل الخيري بكفاء وأداء متميز لمواكبة العصر الحديث.



ووجه الأمين العام للاتحاد العالمي للمؤسسات الإنسانية الشكر للقائمين على مركز التدريب والتطوير وخص بالشكر فريق التدريس المتميز مشيرا إلى ان الطلاب الخريجين قد اشادو بكفاءة طاقم التدريس وأهمية وشمولية المواد المقررة في منهج الدبلوم، وأعرب عن رغبة الاتحاد وأمله في فتح آفاق التعاون مع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية للمساهمة في تطوير العمل الخيري والإنساني وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود الانسانية في مناطق العمل.