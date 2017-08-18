أكد عميد عائلة الروضان روضان خالد الروضان ان الأمن والأمان هما أساس الاستقرار والتنمية وانهما سمة تنفرد بها الكويت بين جيرانها في المنطقة.

وأشاد بجهود وزارة الداخلية ورجالها الأكفاء بقيادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وذلك بعد الضربة القاصمة التي تم توجيهها للإرهاب الأسود بإلقاء القبض على 13 من أعضاء خلية «العبدلي» الإرهابية التي كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية داخل الكويت، لكن كانت العيون الأمنية الساهرة لها بالمرصاد وتم القبض على المطلوبين في أماكن متفرقة من البلاد.

وأثنى الروضان على جهود رجال الأمن لفرض قبضتهم الحديدية داخل الكويت للحفاظ على الأمن والأمان الذي تتمتع به الكويت في محيطها الخليجي، مؤكدا ان قوتنا في وحدتنا التي تعد السد المنيع ضد اي مخاطر تهدد استقرارنا، وان تضافر الجهود شعبا وحكومة كان سببا رئيسا في قطع دابر الإرهاب من دولتنا الحبيبة، مشددا على ان وزارة الداخلية، برجالها الأوفياء، هي صمام امان لكل كويتي، وهي من مفاخر عزتنا وقوتنا.

وقال الروضان ان التاريخ سيذكر بكل فخر واعتزاز بطولات وتضحيات رجال الأمن الكويتي بحروف من نور، وان رجالاته وقفوا على قلب رجل واحد في مواجهة اي اخطار تهدد البلاد حفاظا على رفعته وأمان مواطنيه، فقدموا أرواحهم فداء لوطنهم، مشيرا الى ان القيادة السياسية تولي الأمن الكويتي ورجاله كل الدعم والاهتمام، ليؤدوا بكل ثقة واقتدار المهام الملقاة على عاتقهم في منظومة الدفاع عن الكويت وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيها.