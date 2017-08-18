عادت إلى البلاد مفرزة القوة الجوية المشاركة في تمرين «يرموك 3» بقاعدة عبدالله المبارك الجوية، والذي نفذت فعاليته في جمهورية مصر العربية الشقيقة خلال الفترة من 2 الى 16 الجاري.



يأتي تمرين «يرموك 3» من أجل إثراء الخبرات القتالية وصقلها وتطويرها واستيعاب متطلبات العمل العسكري المشترك لما له من أهمية ودور فعال في رفع مستوى الكفاءة العسكرية والارتقاء بالجهوزية القتالية عن طريق تبادل واكتساب المزيد من الخبرات والمهارات العسكرية في مختلف العمليات الجوية.

هذا، وأدت القوة الكويتية المشاركة دورها بكفاءة وإتقان في تنفيذ متطلبات مختلف مراحل التمرين.