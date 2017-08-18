عادل الشنان

ثمن الناشط في القضية الاسكانية مشعل الهاجري مبادرة وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع لاعتماد مقترح لجنة اهالي جنوب المطلاع التطوعية باستحداث طريق يربط بين الدائري السادس السريع ومدينة جنوب المطلاع المستقبلية من جهة ضاحية (N12)، ويكون امتدادا لطريق سليل الجهراء حتى يخدم الأهالي الى جانب طريق العبدلي المتاح حاليا، مؤكدا مباشرة وزارة الأشغال العامة في أعمال المسح للتخطيط والتصميم بشأن استحداث الطريق الجديد بطول 6 كم تقريبا ويتضمن 4 حارات لمسار السيارات في كل اتجاه اضافة إلى حارتي الأمان على جانبي الطريق، ليخدم المدينة السكنية الاضخم والأكبر في البلاد من حيث المساحة وتعداد السكان والمتوقع ان يصل عدد سكانها الى 400 ألف نسمة وتم ادراجها صمن الخطة التنموية للدولة.

وبين الهاجري ان اللجنة رأت استحالة الاعتماد على طريق العبدلي فقط ليكون الطريق الوحيد المؤدي الى مداخل ومخارج المدينة كما كان مخططا له سابقا، لذلك بادرت بمقترح استحداث طريق يربط الدائري السادس بالمدينة، وتحقق ذلك بعد تقديم مطالبات متكررة من لجنة أهالي المطلاع التطوعية الى عدة جهات رسمية انطلقت مع بداية انطلاق مشروع مدينة جنوب المطلاع لتوفير عدة مداخل ومخارج للمدينة في أكثر من اتجاه لتسهيل حركة المرور في المستقبل القريب، مشيرا الى متابعة المطالبات في المجلس البلدي والبلدية للحصول على موافقات الجهات الحكومية الاخرى المرتبطة بخدمات الطرق، وصولا الى وزارة الأشغال العامة باعتبارها الجهة المخولة لتنفيذ المشروع او الطريق المقترح، وقد قوبل المقترح بتعاون كبير من قبل وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع شخصيا، ووكيل الوزارة م.عواطف الغنيم، حيث ابديا اهتمامهما بالاقتراح المقدم من لجنة أهالي المطلاع.