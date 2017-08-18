ثمن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الجهود الحثيثة التي بذلها مسؤولو ومنتسبو وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء وإدارة الطوارئ الطبية وكل الجهات المعنية التي قامت بمكافحة وإطفاء الحريق الذي اندلع في أحد المستودعات بسكراب ميـنـاء عـبـداللـه، مقدرا الدور الكبير لرجال الإطفاء الذين قاوموا بكل شجاعة واقتدار ذلك الحريق حتى تمت السيطرة عليـه، مؤكدا على الروح الوطنية العالية التي تحلوا بها جميعا.

وأشاد الخالـد باليقظة والبسالة لدى كل من شارك في السيطرة على هذا الحريق، ما نتج عنه إطفاؤه بالسرعة الممكنة دون وقوع خسائر بشرية.

وتمنى السـلامة والأمن والأمان لجـميع المواطنين والمقيمين في الكويت عموما وفي محافظة الأحمدي على نحو خاص.