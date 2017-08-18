أبل: جادون في حل القضية الإسكانية والسنوات الثلاث الأخيرة تشهد

المدينة توفر 25 ألف وحدة سكنية بمساحة 61.5 كم2 وتبعد 80 كم عن مدينة الكويت

عادل الشنان

وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس عقد الخدمات الاستشارية مع إحدى الشركات العالمية لإعداد التخطيط العام والتفصيلي وإعداد مستندات الطرح على المقاولين لتنفيذ مشروع جنوب صباح الأحمد الإسكاني بقيمة 7.2 ملايين دينار ومدته 24 شهرا وذلك ضمن إطار الإنجازات الحكومية بشأن الرعاية السكنية والسعي لتنفيذ وعودها وإنشاء مدن إسكانية جديدة تغطي احتياجات 78 ألف أسرة كويتية من منتظري الرعاية السكانية، حسب الجدول الزمني المرصود ضمن خطة «نيو كويت التنموية»، قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح امس بتوقيع عقد الخدمات الاستشارية لإعداد التخطيط العام والتفصيلي وإعداد مستندات الطرح على المقاولين بالنسبة لمدينة جنوب صباح الأحمد السكنية الجديدة، والبدء في التنفيذ ارتكازا على 3 معطيات رئيسية ضمن الخطة، تتمثل في توفير بيئة معيشية مستدامة وبنية تحتية متطورة واقتصاد متنوع ومستدام، حيث يعد المشروع من المشاريع الإسكانية الكبرى وتبلغ مساحته 61.50 كم2 ويبعد مسافة 80 كم عن مدينة الكويت وملاصق لمدينة صباح الأحمد السكنية، ومن المتوقع أن يحتوي المشروع على ما يقارب 25.000 وحدة سكنية، بالاضافة الى الخدمات والمباني العامة اللازمة لها والأنشطة الأخرى غير السكنية.



تم توقيع العقد مع احد أكبر المكاتب العالمية ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال ويتضمن قيام المستشار بكل الدراسات الفنية والاقتصادية المختلفة اللازمة، مع إعداد المخططات التصميمية والتفصيلية لجميع شبكات الطرق وخدمات البنية التحتية وتحديد القسائم بالضواحي السكنية وإعداد مستندات الطرح على المقاولين لتنفيذها، ومدة العقد 24 شهرا وفق البرنامج الزمني المعتمد للمشروع.



وفي هذا السياق، قال وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الخدمات ياسر ابل إن الخطوة الجديدة هي تأكيد من قبل الحكومة على جديتها في حل القضية الإسكانية التي شهدت منذ 3 سنوات وحتى الآن تغييرا ملحوظا في مسارها نحو الأفضل بما يضمن حق الأجيال القادمة في الخدمات والرعاية السكنية، لافتا إلى الجدية في بناء وتنفيذ المدن لتكون الطريق السليم لحل الأزمة القائمة، ومبينا ان عقد مدينة جنوب صباح الأحمد الجديد هو استكمال للمدن الـ 3 المخطط تنفيذها توازيا مع خطة الدولة التنموية، حيث يتم العمل الآن على تنفيذ مدينة جنوب المطلاع بقدرة إجمالية تغطي أكثر من 28 ألف وحدة سكنية إضافة إلى تخطيط وتصميم مشروع جنوب سعد العبدالله.



وعن تفاصيل العقد قال أبل تم التوقيع مع شركة فوستر العالمية وشركائها، وتضمن العقد قيام المستشار بكل الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة مع إعداد المخططات التصميمية والتفصيلية لجميع شبكات الطرق وخدمات البنية التحتية، وتحديد القسائم بالضواحي السكنية وإعداد مستندات الطرح على المقاولين لتنفيذها لمشروع مدينة جنوب صباح الأحمد وأن مدة العقد ستمتد حتى 24 شهرا بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 7.2 ملايين دينار، مشيرا إلى ان المدينة الجديدة هي استكمال لمدينة صباح الأحمد السكنية بمساحة إجمالية تبلغ 61.5 كيلو مترا وتبعد عن العاصمة 80 كيلو مترا، لافتا إلى ان «السكنية» تطمح لتنفيذ المشروع بطريقة آلية تضمن من خلاله تحقيق مردود على المجتمع والاقتصاد الوطني، واستغلال الأراضي بالطريقة المناسبة لتحقيق الاستثمارات والمردود المادي لتغطية الاحتياجات المادية بعيدا عن الميزانية الحكومية وتوفير الاستدامة.



أما بشأن مساحات القسائم، هل ستكون 600م2 مثل مدينة صباح الأحمد السكنية ام 400م2 كسائر غالبية مشاريع المؤسسة الجديدة قال أبل ان المؤسسة لم تحدد حتى الآن مساحات القسائم التي ستوزعها في المشروع وان هذا الأمر سيتم دراسته من خلال المستشار وربطه بطبيعة المدينة وجغرافيتها وموقعها الذي سيكون مميزا حيث من المتوقع أن توفر المدينة الجديدة 25 ألف وحدة سكنية، مشيرا الى وجود تحديات مالية وفنية كبيرة تواجه تنفيذ المدن إلا أن المؤسسة تعمل بكل طاقتها من أجل توفير البدائل المطلوبة والخدمات للمواطنين أصحاب الطلبات القائمة، إضافة إلى توفير قوة اقتصادية توفر فرصا وظيفية جديدة وتحقق دخلا إضافيا مما يحقق الطموح والعطاء للكويت بجعل مدنها الإسكانية منافسة عالميا وإقليميا.



وحول أولوية التقديم لمشروع مدينة جنوب صباح الأحمد على مدينة جنوب سعد العبدالله وتوزيعه، أكد أبل ان السكنية بدأت فعليا خطواتها بالشراكة مع الجهات الكورية في تخطيط وتصميم «جنوب سعد العبد الله» إلا أن قرار طرحه للتوزيع قبل أو بعد جنوب صباح الأحمد لم يتم إقراره بعد، مبينا أن الأمر سيكون وفق ترتيب الأولويات بما يتوافق مع الخطة التنموية وبالتنسيق مع مجلس الأمة والإدارات المعنية في «السكنية».

96 شهادة إلى من يهمه الأمر لرواد «الأفنيوز»

عادل الشنان

انتهى فريق عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية من خدمة المواطنين أثناء وجوده في معرض استمر لمدة 4 أيام بدأت يوم الأحد الماضي وحتى الخميس في مجمع الأفنيوز التجاري، حيث أصدر العاملون ضمن قطاع العلاقات العامة وخدمة المواطن 96 شهادة لمن يهمه الأمر للمراجعين في الفترتين صباحية ومسائية.