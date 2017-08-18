استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بمكتبه عضو المجلس البلدي بمحافظة الخرج السعودية ماجد العنزي.



تناول اللقاء الأحاديث الودية والأخوية، لاسيما الموضوعات المتعلقة بدور المحافظات الكويتية بالتعاون مع بلدية المحافظة لما يخدم الصالح العام والسعي الى ما فيه تطوير الخدمات داخل المحافظة ومناطقها.

ورحب المحافظ بزيارة العنزي، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة على كافة المستويات الرسمية والشعبية.

من جانب آخر، استقبل الحمود عضو مجلس النواب الأردني عبدالله العبيدات وذلك بمناسبة زيارته للبلاد، حيث أكد المحافظ على الروابط الأخوية والتاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جهته، عبر النائب العبيدات عن خالص شكره وتقديره للمحافظ على حفاوة الاستقبال، مؤكدا ان ذلك ليس غريبا على شخصه، لاهتمامه بإخوانه الأردنيين الزائرين للكويت الذين يبادلونه المحبة والمودة وروح الأخوة العالية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.