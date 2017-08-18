لميس بلال

ضمن فعاليات الحملة الوطنية «ضي الشهيد» أقيمت فعالية بعنوان «ضوء السحاب» بحضور المهندسة المعمارية الكويتية نوف الميال في حديقة الشهيد.

من جانبها، قالت الميال ان السبب في اختيار الغيوم هو التأكيد على حالة السلام التي تلفهم بينما يستريحون في هدوء.



وكل زجاجة من الزجاجات تمثل فردا منهم ممن شارك في الدفاع عن الكويت الحبيبة.



في حين ان الأضواء التي تنبعث من العمل الفني إنما تشبه أرواحهم، وسوف تبقى صلواتنا لهم حية داخلنا، كيف لا وقد حفرت مواقفهم وبطولاتهم عميقا في التراث الكويتي.

هذا ما أرادت الميال إيصاله إلينا من خلال عملها الفني الذي يعكس حبها وشغفها بمهنتها، مزودة بإرادتها القوية وطموحها غير المحدود للمضي قدما في عالم الفن الإبداعي، خاصة أن عشقها له هو دائما مصدر وحيها الفني.



وما يجعلها فريدة من نوعها هو امتلاكها عينين مميزتين تبحثان دائما وأبدا عن الإبداع والتميز.

الجدير بالذكر أن هذا العمل الفني هو بمنزلة ذكرى حية لجميع شهدائنا، وسنتذكرهم دائما أبطال لأطفالنا، وجيلنا المستقبلي.