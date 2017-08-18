أسامة أبوالسعود

اعتمد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري قرارات تدوير شملت عددا من الوكلاء والمديرين والمراقبين في وزارة الأوقاف كالتالي: وليد عيسى الشعيب وكيلا مساعدا لشؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية، وليد عبدالعزيز العمار الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير، داود عبدالوهاب العسعوسي الوكيل المساعد لشؤون المساجد، خالد يوسف بوغيث الوكيل المساعد للشؤون الثقافية، صلاح عايض الشلاحي من العمل بوظيفة مدير ادارة الشؤون الهندسية الى مدير ادارة مساجد محافظة الفروانية، خالد الحيص من العمل بوظيفة مدير ادارة مساجد محافظة حولي الى العمل بمكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، مرزوق سلطان المطيري من العمل بوظيفة مدير ادارة الدراسات الإسلامية للعمل بوظيفة مدير ادارة السراج المنير، فهد فريج الجنفاوي من العمل بوظيفة مدير ادارة السراج المنير الى العمل بوظيفة مدير إدارة الدراسات الإسلامية، يحيى الرشيدي مديرا لإدارة الإسناد في قطاع المساجد، منيف عبيد الهاجري من العمل في وظيفة مدير ادارة الإسناد لقطاع المساجد الى العمل بوظيفة مدير ادارة مساجد محافظة مبارك الكبير، ابراهيم عبدالله الخزي من العمل بوظيفة مدير ادارة مساجد محافظة مبارك الكبير الى العمل بوظيفة مدير ادارة مساجد محافظة حولي، جابر داود العنيزي من العمل بوظيفة مراقب الشؤون الثقافية بادارة مساجد محافظة الفروانية الى العمل بوظيفة مراقب الشؤون الثقافية بإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير، مسير ماطر الظفيري من العمل بوظيفة مراقب الشؤون الثقافية بادارة مساجد محافظة مبارك الكبير الى العمل بوظيفة مراقب الشؤون الثقافية في ادارة مساجد الفروانية، فيصل صياح المطيري من العمل بوظيفة مراقب الخدمات المساندة بادارة السراج المنير للعمل بوظيفة مراقب الشؤون الإدارية بالإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير.