دعت سفارتنا في اسبانيا المواطنينالكويتيين المتواجدين في اسبانيا إلى توخي الحيطة والابتعاد عن الأماكن والساحات المكتظة وذلك عقب حادث الدهس الجماعي الارهابي الذي وقع في قلب مدينة (برشلونة) في شمال شرق اسبانيا اليوم الخميس.



وناشد سفيرنا لدى اسبانيا د.سليمان الحربي في تصريح الموطنين الكويتيين المتواجدين في (برشلونة) في هذه اللحظات الابتعاد عن منطقة الحادث قدر الإمكان بتعليمات السلطات المحلية.



وأضاف انه وبناء على توجيهات الوزارة فقد تم ارسال دبلوماسيا إلى مدينة (برشلونة) للتواجد عن قرب وتقديم المساعدة لمن يحتاجها من المواطنين الكويتيين في حين تتم متابعة متابعة التطورات بشكل وثيق مع السلطات الاسبانية المعنية للتاكد من سلامة المواطنين الكويتيين.



ودعا السفير الحربي من يحتاج الى المساعدة من المواطنين الكويتيين في اسبانيا الاتصال على هواتف الطوارىء وهي (0034971777677+) و(34913869666+).