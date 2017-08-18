قالت الشرطة الإسبانية اليوم الخميس إن رجلين اعتقلا بعد هجوم بسيارة فان في برشلونة قتل 13 شخصا على الأقل متصلان بالواقعة لكن أيا منهما لم يكن سائق السيارة التي نفذت الهجوم.



وأضافت الشرطة أن أحد المعتقلين مغربي والآخر إسباني من جيب مليلية. واعتقل الرجلان في بلدتين منفصلتين في إقليم قطالونيا هما ريبول وألكانار.



وقال مسؤول بشرطة إقليم قطالونيا في مؤتمر صحفي إن سائق السيارة التي دهست المارة في شارع لاس رامبلاس ترجل منها ولم يبد أنه مسلح.



وأكدت الشرطة أن رجلا آخر دهس شرطيين في نقطة تفتيش في برشلونة أردي قتيلا بالرصاص لكنها أضافت أن الحادث لا يبدو مرتبطا بهجوم السيارة الفان.



وفي واقعة منفصلة قالت الشرطة إن شخصا قتل وأصيب آخر في انفجار وقع بمنزل في ألكانار في الساعات الأولى من صباح الخميس ويبدو أن الواقعة مرتبطة بهجوم السيارة الفان. (إعداد سلمى نجم للنشرة العربية