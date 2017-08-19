حالتان لمواطنين أحدهما حالة اغماء بسيطة والاخرى ارتفاع نسبة السكر بالدم

محمد هلال الخالدي



أكد سفيرنا في اسبانيا د. سليمان الحربي في اتصال هاتفي مع "الأنباء" عدم وجود أي ضحايا كويتيين في الحادثين الارهابيين اللذين وقعا في برشلونة وكامبريلس الاسبانية ليلة امس ، مضيفا أننا نعتمد المعلومات من المصادر الاسبانية الرسمية والتي أكدت حسب إدارة الطوارئ فيها عدم وجود أي كويتيين بين القتلى والمصابين،.

وقال الحربي انه زيادة في الحرص فقد قمنا بإرسال فريق متابعة ميداني من قبل السفارة للاطمئنان على المواطنين الكويتيين، ولم تسجل هذه الفرق الميدانية التي حضرت لمواقع الحدث وجود أي كويتيين بين الضحايا.

وأكد الحربي أن السفارة قامت بدورها تجاه السياح الكويتيين حيث تم إجلاء جميع المتواجدين هناك وتوفير السكن والمواصلات والوجبات الغذائية لهم على نفقة حكومة الكويت، مشيرا إلى أنه تلقى متابعة واهتمام من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وكذلك من قبل نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، موضحا أن هناك حالتين مرضيتين لمواطنين كويتيين أحدهما حالة اغماء بسيطة والثانية ارتفاع نسبة السكر بالدم، وهي حالات مرضية عادية تم التعامل معهما بشكل جيد وتلقيا العلاج المناسب في نفس الوقت.