اطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية نسخة محدثة لتطبيقها على الأجهزة الذكية تحت مسمى «مناسكنا» حيث انه يقدم حزمة من الخدمات لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة في حج هذا العام.



وقالت الوزارة لوكالة الانباء السعودية «واس» ان التطبيق يقدم خدماته من خلال سبع لغات هي العربية والانجليزية والفرنسية والأردو والتركية والملايو والبنغالية.

واضافت ان التطبيق يقدم خصائص عدة لاسيما خرائط مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومدينة جدة، حيث تحتوي تلك الخرائط على مجموعة كبيرة من المواقع التي تهم الضيوف الكرام من الحجاج لافتة الى سهولة استخدامها.



وذكرت ان التطبيق يتضمن الأرقام المهمة وأرقام الطوارئ والتي قد يحتاجها الحاج، إضافة إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة من خلال نموذج الاقتراحات والملاحظات مدعومة بخاصية إضافة الصور وخدمة استقبال الرسائل التوعوية والإرشادية ورسائل التفويج التوعوية.