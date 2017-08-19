القلب ملك لله تعالى ويجب ألا يوضع في مرتبة عالية إلا لله وحده



ليلى الشافعي

قال مستشار التنمية البشرية والتطوير الإداري د.خالد عبد الكريم ان الإنسان مهما ضعف أمام نفسه وسحبته الشهوات وأحاط به رفقاء السوء قادر على أن يتخلص من هفوات النفس والشيطان، ويتصدى لهؤلاء الذين يفتحون أمام الناس أبواب الشر والهلاك، كما يعلمنا أن هناك باب الله المفتوح دائما لمن أراد التوبة، وأن التوبة ليس لها مكان معين ولا زمن فرحمة الله وسعت كل شيء.



جاء ذلك خلال محاضرته «صدمات الحياة» أمام التائبين بديوانية البشائر بحضور رئيس الجمعية الشيخ عبدالحميد البلالي وعشرات التائبين.



وأضاف أن هذه الحياة فيها كثير من الصدمات منها المالية والاجتماعية ولكن أهمها الصدمات النفسية والعاطفية، حيث انها تترك داخل النفس أثرا سلبيا من الصعب معالجته.

وأوضح كذلك أنه للحديث عن هذا النوع من الصدمات ينبغي أن نعلم جيدا في البداية أن الله تعالى يغار على قلوبنا أن تتعلق أو تتمسك بغيره، لذلك كلما تمسك الإنسان بغير الله كثر عليه البلاء، مشيرا إلى أن القلب ملك لله تعالى ويجب ألا يوضع في مرتبة عالية إلا لله وحده.

وبين عبدالكريم من خلال تلك الرؤية أننا نحب أبناءنا وإخواننا وأصدقاءنا، ولكن لا يكون لدرجة التعلق، لأن ذلك لا يكون إلا لله ورسوله، مدللا على ذلك بالحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة المحبة.



ويرى أنه يجب علينا نحو الصدمات مع من نحب ألا نتعلق، وألا نسرف في هذه المحبة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم «أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما» لأنه على قدر المحبة يكون الألم، فإذا أردت أن تحب لا تسرف ولا تعطه قلبك لأن القلب موضع الرحمن، كما أنه يجب عليك إذا أردت أن تحب لابد وأن تحسب أحوال البشر.



وأشار أيضا إلى أن الأشخاص قابلون للتبدل في المشاعر والذي يبقى فقط هي المحبة الخالصة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مبينا أنه حين ينقلب الناس لا تتعجب من انقلابهم وتبدلهم لأن ذلك من طبائع البشر مستحضرا قصة نبي الله نوح عليه السلام مع ولده الذي رفض أن يركب معه السفينة وزوجته التي خانته وخرجت عليه.



وقال د.عبد الكريم: حينما نعلم هذه الصور الكثيرة من صدمات القلوب والعواطف وجب علينا أن نحمي قلوبنا وأن نسيجها بسياج الإيمان، وقد علمنا المولى تبارك وتعالى أنه إذا أردنا أن نحمي أنفسنا من صدمات القلوب وذلك بعدم الاستسلام إلى هذه العواطف.

وختم محاضرته قائلا: لنتعلم أننا لم نخلق للبشر، وإياك أن تكون ضحية وهو أن تعيش لغيرك وتضحي من أجل إسعاد آخرين لا يدرون عنك شيء (من لا ينشغل بك.. لا تنشغل به) وتوكل على الله وابدأ حياتك من جديد، وكلما بدأت من جديد كنت الأقوى، وكلما ذاد قربك من الله تعالى وتمثلت هذه المعاني العظيمة، حميت نفسك من هذه الصدمات.