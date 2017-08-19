اتفاق على عقد ملتقى لجمعيات النفع العام سنوياً





عقدت اللجنة التنسيقية المنبثقة عن جمعيات النفع العام الكويتية اجتماعها الثاني، بمقر الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال، بحضور طلال الرميضي أمين عام رابطة الأدباء الكويتية، ود.عادل دشتي رئيس جمعية أصدقاء النخلة، ود.صلاح الغزالي رئيس جمعية الشفافية الكويتية، ويوسف كاظم عضو جمعية الدفاع عن المال العام الكويتية، وماضي الخميس رئيس الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال، وناقش الحضور عدد من القضايا التي تمس جمعيات النفع العام على المستوى المحلي.

وتم التأكيد خلال المناقشات على ضرورة تكاتف الأيدي بين الجمعيات، بما يعزز الدور المنوط بكل منها في تعزيز التنمية المجتمعية بالكويت، وتم اقتراح عدة توصيات من شأنها تأهيل جمعيات النفع العام لممارسة دور أكبر واشمل بما يتواكب مع خطة التنمية 2030، وإن الهوية المشتركة بين جمعيات النفع العام الكويتية لها أهمية في تفعيل دورها، وتنظيم الانضمام إليها، وتحديد اهتماماتها، وتحفيز أفراد المجتمع على الانضمام إليها.



وضرورة بذل الجهود لإشراك المواطنين بها، وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة في أنشطتها.

وأشار المجتمعون إلى ان جمعيات النفع العام تعمل على الارتقاء بشخصية الفرد باعتباره القاعدة الأساسية في بناء المجتمع عن طريق بث الوعي ونشر المعرفة والثقافة العامة وتنشئة المواطنين على ثقافة التوافق في إطار الحوار البناء.

واتفق المجتمعون على عقد مجموعة من اللقاءات المشابهة بما يعزز دور جمعيات النفع العام.



وأقروا مقترحا بعقد ملتقى جمعيات النفع العام، وأن يكون هذا الملتقى نشاطا سنويا يتضمن معرضا للتعريف بالجمعيات، ومجموعة من الندوات والجلسات الحوارية، وسيعرض هذا المقترح للنقاش مع باقي الجمعيات.