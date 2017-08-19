الغانم: افتتحت مطعماً للوجبات الصحية منذ 3 أعوام وأسعى لافتتاح فرع ثانٍ له في الجزائر

العوضي: أحرص خلال الصيف على زيارة ألبانيا بشكل متكرر بينما يلجأ الكويتيون صيفا للسفر إلى وجهات سياحية تقليدية حول العالم فإن الكثيرين باتوا يتجهون إلى أماكن أخرى لعدة أسباب كاكتشاف آفاق جديدة أو طلبا للخصوصية وللراحة النفسية أو القيام بأعمال تجارية وما شابه.

ولعل العواصم والمدن الأوروبية مثل لندن وباريس وميلانو إلى جانب إسطنبول ونيويورك هي الوجهات الأكثر طلبا بالنسبة للسياح الكويتيين في الصيف من أجل الاستجمام والتسوق والتعرف على ثقافات شعوب الدول الأخرى.

غير أن هذا المفهوم أخذ يتغير في الآونة الأخيرة لدى بعض الكويتيين الذين بدأوا يبحثون عن عواصم غير مألوفة لاستكشاف بقاع جديدة في العالم لعدة أسباب ربما أبرزها فتح أعمال تجارية وآفاق جديدة هناك.

وفي هذا الصدد قال رجل الأعمال الشاب حمد الغانم (32 عاما) إنه يسعى دائما في فصل الصيف والإجازة إلى اكتشاف وجهات سياحية جديدة لاسيما في القارة الأفريقية.

وأضاف الغانم أنه افتتح مطعما للوجبات الصحية منذ ثلاثة أعوام في حين يسعى حاليا لافتتاح فرع ثان له في الجزائر في إطار نشاطه لتوسيع عمله التجاري في بعض العواصم العربية.

وذكر أنه بحكم حبه وشغفه في مجال الطهو فقد زار عددا من الدول لاكتساب المزيد من الخبرة لنشاطه الخاص وترك بصمة كويتية في تلك الدول.

وأوضح أنه كان يتنقل في الفترة الأخيرة بين الكويت والجزائر تمهيدا لفتح أول فرع دولي لمطعمه الخاص في موازاة سعيه إلى اكتشاف أماكن أخرى لتطوير نشاطه التجاري.

من جانبه قال رجل الأعمال محمد العوضي إن السفر من الأمور الممتعة بلا شك بالنسبة للكثيرين الذين تختلف توجهاتهم وغاياتهم من السفر.

وأضاف أنه يحرص خلال فصل الصيف على زيارة ألبانيا بشكل متكرر نظرا إلى ما تتمتع به من أجواء ساحرة ومناظر طبيعية وجبلية خلابة ومياه صافية.

وذكر أن البانيا لم تنل نصيبا بعد من محط أنظار السياح في دول مجلس التعاون الخليجي واصفا إياها بالجنة المتخفية بين اليونان والجبل الأسود.