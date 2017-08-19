القاهرة - هناء السيد

استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية وذلك بمشاركة 95 طالبا وطالبة يمثلون 17 دولة عربية.

حضر الجلسة الاحتفالية السفير عدنان الخضير الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، ود.إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وعبر السفير عدنان عيسى الخضير الأمين العام المساعد للجامعة العربية عن سعادته باستضافة الأكاديمية لهذا التجمع العربي.

وأوضح انه تم اختيار المجموعة المشاركة في برنامج التدريب الصيفي من بين 4200 طالب وطالبة ترشحوا للبرنامج، مشيرا الى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تعتبر التدريب بصفة عامة رسالة وأمانة يتم تقديمها للأمة العربية لإعداد وتأهيل الديبلوماسيين العرب.

ورحب رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اسماعيل عبد الغفار بالشباب المشارك في برنامج التدريب الصيفي للجامعة العربية، مؤكدا ان الأكاديمية كبيت خبرة عربي تسعد دائما باستضافة مثل تلك الفعاليات التي تهدف الى بناء كوادر قادرة على دفع عجلة التنمية في العالم العربي.

وأكد ان الاكاديمية تسعى دائما لتقديم الجودة في التعليم والخبرات للأمة العربية بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية ونقل التكنولوجيا وتوطيدها بالوطن العربي الى جانب رفع قدرات ابناء الأمة العربية.

وأشار «عبدالغفار» الى ان الاكاديمية العربية تعد نموذجا للعمل العربي المشترك بالإضافة الى انها كمؤسسة تعليمية خطت خوات كبيرة نحو العالمية حيث احتلت المركز 2400 من بين 24 ألف جامعة حول العالم.