الإرهاب يحصد أرواحاً بريئة وعزاؤنا أنهم خرجوا يدعون إلى الله

استنكرت رئيسة مجلس ادارة جمعية ملتقى الكويت الخيري د. فاطمة الدويسان العملية الارهابية المسلحة التي استشهد فيها ابناء الكويت الشيخان د.وليد العلي ود.فهد الحسيني.

وقالت في بيان:(ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) وبقلوب عامرة بقضاء الله وقدره، بلغنا به يوم الاثنين الموافق 14-8-2017 خبر وفاة ممن نحتسبهما شهدين الأخ الفاضل د.وليد العلي إمام وخطيب المسجد الكبير، والأخ الفاضل الشيخ فهد الحسيني.

وهما على ثغر من ثغور الدعوة إلى الله وفي سبيل الله بمهمة عمل انسانية وذلك في أقصى غرب أفريقيا في بوركينافاسو.

لقد حملهما حب الإسلام والدعوة إلى الله والمساهمة في التخفيف عن الضعفاء والمساكين، موفدين من قبل الاخوة في لجنة القارة الافريقية من جمعية احياء التراث الاسلامي، ونحتسب استشهاد الاخ عبدالله جالوا من خريجي هذا العام من الطلبة المتفوقين من ثانوية المعهد الديني الكويتي والمشارك في لجنة البعوث الطلابية التابعة لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية وهو من بوركينافاسو رحمهم الله تعالى.

وأكد البيان إن يد الارهاب التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة ولا بغيرهم كانت لهم بالمرصاد لترديهم صرعى لم تفرق في الدين او البلد ولا حول ولا قوة الا بالله وعزاؤنا في كونهم خرجوا يدعون إلى الله ملبين دعوة من أخوة لهم في الله وعلى هدي ونهج رسول الله، مشاركين عمل انساني نبيل.

وأكد البيان ان جمعية ملتقى الكويت الخيري رئيس واعضاء مجلس ادارة والاعضاء المؤسسين للجمعية التي اشهرت عام 2015 والتي تهدف الي الاهتمام في العاملين والعمل الانساني وتنميتهم، تدين هذا العدوان الإرهابي البغيض الذي ما زال يحصد الأرواح البريئة التي قضت جل وقتها في الاعمال الانسانية، نهيب الجميع الى ضرورة حماية العاملين في العمل الكويتي الانساني، مستذكرين اهتمام الكويت أميرا، حكومة وشعبا في العمل الانساني من الكويت مركز العمل الانساني في ظل صاحب السمو الامير قائد العمل الانساني، مشاركين العزاء لذويهم واخوانهم واخواننا في الجمعيات الخيرية والكويت كل محب لعمل الخير داعين ومبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلد الخير والعطاء «الكويت مركز العمل الإنساني» في ظل وقيادة صاحب السمو الأمير قائد العمل الإنساني.