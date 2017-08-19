جبل أهل الكويت منذ القدم على مد يد العون والمساعدة الإنسانية عبر أعمال خيرية بلغت مختلف أرجاء الأرض بعيدا عن أي اعتبارات تتعلق بالدين أو العرق أو الجنس أو اللون ما منح الكويت مكانة رائدة في المنطقة والعالم وجعل منها مثالا يحتذى في الخير والبذل والعطاء.

وتنوعت سبل العمل الخيري في البلاد حيث تعمل مؤسسات الدولة جاهدة كذلك المواطنون على تقديم المساعدات لكل من يحتاجها في أي مكان حول العالم وإيصال الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب وخدمات صحية وتعليمية إلى المجتمعات الفقيرة.

ولعل أبرز من فقدت الكويت في هذا المجال أخيرا وفجعت باستشهاده د.وليد العلي والشيخ فهد الحسيني إثر هجوم إرهابي غادر في «واغادوغو» عاصمة بوركينافاسو ليل الاثنين الماضي.

فالدكتور وليد العلي هو إمام وخطيب المسجد الكبير في الكويت وأستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية بعد التحاقه بكلية القرآن الكريم في المدينة المنورة وكان أول كويتي يتخرج في هذه الكلية ودرس علوم القراءات والتفسير وأكمل الماجستير والدكتوراه في قسم العقيدة أما الشيخ فهد الحسيني فهو خريج كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت.

ومن تلك الأسماء كذلك د.عبدالرحمن السميط الذي رحل عن دنيانا في أغسطس 2013 بعد مسيرة عطاء طويلة تخطت حدود البلاد لتصل الى آفاق أفريقيا حيث زرع بصمة طيبة تحكي قصة كفاح هذا الرجل في رسم البسمة على وجوه الملايين من المحتاجين والفقراء هناك.

ويعتبر الفقيد السميط شخصية كويتية رائدة في مجال العمل الخيري والإغاثي أفنى عمره بهذا المجال في مختلف أنحاء العالم لاسيما في القارة الأفريقية ليصبح رحمه الله أحد أعلامه البارزين على مستوى العالمين العربي والإسلامي.

ومن أبرز الأعمال الخيرية والإغاثية التي قام بها الفقيد طوال مسيرة عطائه تأسيس لجنة مسلمي مالاوي في الكويت عام 1980 وتوليه منصب أمين عام لجنة مسلمي أفريقيا ومقرها الكويت عام 1981 ورئاسة فرع جمعية الأطباء المسلمين في أميركا وكندا عام 1976 وتأسيس فروع لجمعية الطلبة المسلمين في مدن «مونتريال» و«شيربروك» و«كويبك» بكندا بين عامي 1974 و1976.

ومن الأسماء اللامعة في فضاء البذل الكويتي الراحل الشيخ عبدالله النوري الذي ترك بصمة كبيرة من الأعمال الخيرية والإحسان لاتزال ماثلة في وجدان أهل الكويت إذ يعد النوري الذي ولد عام 1905 من أبرز رجالات الفقه.

وكان الراحل الشيخ النوري يتحلى برجاحة عقل ودماثة خلق وحسن الحديث علاوة على حبه وسعيه الدائم إلى أعمال البر والخير.

كما يعتبر العم عبدالله العلي المطوع الذي توفي في سبتمبر 2006 من أبرز الفعاليات الاقتصادية المساهمة في دعم العمل الخيري والاقتصاد الإسلامي في الكويت وثوقا بالتجربة الاقتصادية الإسلامية منذ بداياتها.

وسخر المطوع ماله ووقته وشبابه لخدمة الإنسانية من خلال مئات المشاريع الخيرية من مدارس ومستشفيات وكفالة أيتام وحفر آبار والإنفاق على الأرامل والمسنين والمعوزين من أدغال أفريقيا إلى آسيا وأوروبا الشرقية وغيرها من بلدان العالم التي زارها سفيرا للخير.

وفي أغسطس 2006 ودعت الكويت الشيخ علي الجسار أحد أبرز رجالات الكويت ومن أوائل الذين انضموا إلى الحركة الإعلامية عبر تلفزيون الكويت عام 1961 ثم الإذاعة وذلك بالتزامه واستمراره في تقديم الحديث الديني الأسبوعي وطرحه للقضايا الدينية والاجتماعية بتميز وبساطة.