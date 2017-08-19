مريم بندق

يواصل ديوان الخدمة المدنية ممثلا في لجنة شؤون التوظيف برئاسة وكيل الديوان محمد الرومي اعتماد الاجراءات التي من شأنها تحقيق مزيد من العدالة والمساواة.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان الديوان لن يرفض كتب الحاجة التي يحصل عليها بعض الخريجين الراغبين في العمل بالوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية.

وأوضحت انه سيتم تسلم هذه الكتب التي لن تعطي مقدميها ميزة التقدم في الترتيب للتأهيل للترشيح للتوظيف مقارنة بالمسجلين الذين لم يحصلوا على كتب مشابهة.

وأضافت المصادر ان الديوان الآن مازال يتلقى تسجيل الراغبين في الترشيح للتوظيف الحكومي، وذلك حتى 25 الجاري.

وزادت قائلة: على ان تتم بعد ذلك اجراءات الترشيح، مستبعدة تمكن الديوان من انجاز هذه الإجراءات قبل عطلــة عيــــد الأضحــــى المبارك، مشيرة الــــى ان دفعة جديدة ستعلن عقب العطلة.