فرج ناصر - ثامر السليم

قام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتقديم واجب العزاء لذوي شهيدي العمل الخيري الكويتي الشيخ د.وليد العلي والشيخ فهد الحسيني، رحمهما الله. ولدى عزاء سموه في الشهيد د.وليد العلي، توجه والد الشهيد إلى صاحب السمو قائلا: «جزاكم الله خير، والحمدلله، وحچوتك اللي قلتها هذولا عيالنا نعم، شفنا هالحچي، هذا حنا عيالك طال عمرك، وفيتوا وكفيتوا وما قصرتوا، رفع الله قدركم دنيا وآخرة، والله يرفع قدركم طال عمرك، والله يسلمكم والحمد لله على كل حال، عسى عينا ما تبچيك طال عمرك، وجزاك الله خير، وعزانا والله فيك، وجزاك الله خير».

من جهته، قال والد الشهيد فهد الحسيني ومختار منطقة قرطبة عبدالمحسن الحسيني عن زيارة وتعزية صاحب السمو الأمير: إن هذا ليس بغريب على والدنا سمو الأمير، فهو دائما معنا في السراء والضراء وهو قائد الإنسانية، ودائما نجده بجوارنا في المواقف الصعبة، مضيفا: ان سموه كان معنا لحظة بلحظة منذ استشهادهما مثمنا أوامر سموه بتخصيص طائرة خاصة لنقل جثمانيهما. وثمن الحسيني في تصريح لـ «الأنباء» الحضور الكبير بالجنازة مؤكدا انه يوضح التكاتف الذي جبل عليه الشعب الكويتي، وهذا ليس غريبا عليه.

بدوره، أشاد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله في تصريح للصحافيين عقب اداء واجب العزاء بالدور الإنساني والخيري والدعوي الذي قام به شهيدا الكويت وجهودهما في خدمة الإسلام من خلال التعريف به في اماكن متفرقة من العالم الى ان اختارهما المولى، عز وجل، تاركين وراءهما اروع صور العطاء والفداء للوطن والدين الإسلامي.