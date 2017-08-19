رشيد الفعم

تنسيقا واستعدادا لإعداد مشروع ميزانية السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ وتنظيما لأداء المشاريع وحكم الصرف عليها، استمرت وزارة المالية في إصدار التعاميم المتعلقة بالمشاريع الحكومية والميزانية المقبلة، إذ طالبت في كتاب لها خاطبت به الجهات الحكومية بضرورة أن تشكل كل جهة حكومية لجنة مختصة لإعداد تقديرات ميزانية السنة المالية 2019/2018.

وركزت «المالية» في كتابها على ضرورة أن تمثل وزارة المالية في تلك اللجنة ويتم إرسال صورة قرار تشكيل اللجنة إلى الوزارة خلال أسبوع من تاريخ تشكيل اللجنة ليبدأ عملها في استيفاء البيانات والنماذج المطلوبة فور تشكيلها. وشددت على كل جهة حكومية خاضعة لجهاز المراقبين تقديم مشروع ميزانيتها لإبداء المكتب الملاحظات عليها.

وأوجبت في تعميمها أن يتم إرسال كل الجداول والتقديرات الى وزارة المالية، كما حددت موعد تقديم مشاريع الجهات الحكومية لها في الأول من سبتمبر.