موسى ابو طفرة

هنأ وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري البدون بالسماح لهم بالحج لهذا العام.



وقال الجبري في تغريدة له عبر "تويتر": أبارك لاخواننا البدون الحج هذا العام".



واعرب الجبري عن كامل الشكر وعميق الامتنان لصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة لصدور الموافقة لاخواننا المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد باداء فريضة الحج لهذا العام، مؤكدا ان هذا الموقف يضاف الى سجل المملكة الانساني والخيري المعهود وحرصها الدائم على تذليل كافة السبل وتسخير الامكانيات لخدمة ضيوف الرحمن من مشارق الارض ومغاربها وتمكينهم من اداء مناسكهم بامن وأمان.



وشدد الوزير الجبري على ان هذا القرار يؤكد على عمق العلاقات الاخوية وتاريخية الروابط الاسرية والمصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين.



ونوه وزير الاوقاف بجهود الوزارة والمتابعة التي بذلها التي سفير الكويت في المملكة الشيخ ثامر جابر الاحمد، كما أكد على الدور المميز لسفير المملكة في الكويت د. عبدالعزيز الفايز، وجميع العاملين في السفارة السعودية في تسهيل اجراءات اداء فريضة الحج للحجاج البدون من الكويت.