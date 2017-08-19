أكدت الهيئة العامة للبيئة خلو الجزر الكويتية وشواطئ منطقة السالمية من أي بقع زيتية.



وقالت «البيئة» في بيان لها: استكمالا لأعمال المسوحات التي تمت من فريق الهيئة بالتعاون مع القطاع النفطي على جميع المناطق البحرية بعد حادثة تسرب الزيت النفطي، فقد تبين خلو الجزر الكويتية وشواطئ منطقة السالمية من أي بقع زيتية، أما في شواطئ المسيلة وبالقرب من فندق راديسون بلو فقد كشفت المسوحات عن وجود بقايا لبقع على المناطق الساحلية منها وجار العمل على تنظيف المنطقة عن طريق فريق مكافحة شركة البترول الوطنية.



وأضاف البيان: أما فيما يخص المنطقة الجنوبية عند محطات الزور التابعة لوزارة الكهرباء والماء فما زالت فرق المكافحة تعمل على تنظيف المنطقة من بقايا بقع الزيت ومن المتوقع انتهاء العمل خلال 48 ساعة المقبلة.



وأكدت أن متابعة أعمال المسوحات جارية على جميع المناطق البحرية والساحلية ويتم جمع وتوثيق البيانات وإعداد تقرير نهائي لهذه الحادثة استعدادا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في هذه الكارثة.