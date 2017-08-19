محمد هلال الخالدي

أكد السفير السعودي لدى الكويت د. عبدالعزيز الفايز صدور أوامر من وزير الداخلية سمو الأمير الملكي عبدالعزيز بن نايف آل سعود حول موافقة المملكة على استضافة الحجاج “البدون” من دولة الكويت.

مشيرا إلى أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ السفارة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة المتعلقة باستصدار التأشيرات، وأوضح الفايز أن السفارة ستباشر فورا اصدار التأشيرات للطلبات المكتملة والمعتمدة من حملات الحج الكويتية المعتمدة بدورها من وزارة الأوقاف.

ووجه الفايز الشكر لوزير الداخلية السعودي على هذا القرار داعيا الله عز وجل أن ييسر أمور الحجاج ويمكنهم من أداء هذه الفريضة، وأثنى على جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وحرصهم على خدمة حجاج بيت الله الحرام والعمل على تسخير كافة الامكانات لرعاية واستضافة ضيوف الرحمن.