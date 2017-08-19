كشف إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن انجازات قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظه الجهراء لشهر يوليو حيث تم تحرير 137 مخالفة



وفي هذا السياق أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات سليمان الغيص بأن مفتشي القسم قاموا بتحرير 173 مخالفة و إنذار حيث اشتملت على تحرير 53 مخالفة أغذية ، 42 إنذار لائحة البناء والتعديات ، 18 مخالفة إعلانات ، 17 إزالة تعدي علي أملاك الدولة ، 5 ملصقات تعدي ، وتنبيهين أنظمة السلامة.

و دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور