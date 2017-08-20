محمد راتب

اختتمت جمعية الجابرية التعاونية دورة تدريب الطلبة لعام ٢٠١٧ فعالياتها والتي أقيمت ضمن أنشطة وبرامج الصيف التي أقامتها الجمعية، وشارك في الدورة ما يزيد على ٣٥ متدربا ومتدربة من طلبة الثانوية والجامعات والمعاهد من أبناء المنطقة التي تركزت على تنمية وتطوير الجانب المهني لهم من خلال إسناد بعض الأعمال الفنية والإدارية لهم، وذلك حرصا من مجلس الإدارة على تهيئة وإعداد كادر وطني يتناسب وسوق العمل في المستقبل.

وفي ختام الدورة، قام يوسف الزيد نائب رئيس مجلس الإدارة بتكريم المتدربين والتي أقيمت تحت إشرافه وبحضور أمين الصندوق صادق صفر وعضو مجلس الإدارة هادي غضنفري.

من جهة أخرى، أعلن حسين دشتي رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية مازالت مستمرة في تقديم أنشطتها الصيفية للسادة المساهمين، كما أعلن أن التسجيل مازال مستمرا للطلبة المتفوقين من العام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٧ إلى نهاية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، لافتا إلى توزيع الحقيبة المدرسية لأبناء السادة المساهمين استعدادا للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨.