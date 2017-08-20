بشرى شعبان

دعت الهيئة العامة للقوى العاملة اصحاب الاعمال الى الاستفسار بكل ما يتعلق بخدمة اسهل عبر التواصل مع مركز الاتصال الخاص للخدمة على رقم 1890012 او عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.

وأشارت الهيئة الى ان الاجراءات التي تقدمها خدمة اسهل عبر الموقع الالكتروني هي (اصدار تصاريح عمل وإصدار اذونات العمل للعمالة الوافدة «اول مرة، تجديد، تعديل، إلغاء») الى جانب تسجيل العمالة الوطنية اول مرة تجديد، تعديل، الغاء وكل ما يتعلق بمعاملات تقدير الاحتياج، مؤكدة العمل بشكل دائم على معالجة اي خلل يطرأ على البرنامج الآلي وتوفير كل ما يسهل انجاز المعاملات آليا.