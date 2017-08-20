المقلد: صرح لتدريب أكبر عدد من الطاقة البشرية والوصول إلى الأهداف المرجوة للتنمية الناجحة دون سن محددة

العطار: «نادي المدربين التربويين» ضمن 13 مشروعاً للبورد تصب في مصلحة تحقيق التنمية البشرية في الكويت

العسعوسي: «البورد العالمي» رسالة لخلق مجتمع يتكون من عناصر تنم عن التربية والتنمية البشرية كريم طارق

دشنت مجموعة البورد العالمية لمشاريع وخدمات التدريب بالكويت والاتحاد الكويتي للتنمية البشرية المقر الرئيسي للمجموعة في الكويت بكيفان، وذلك بعد نقله من القاهرة، وذلك في حفل أقيم مساء أمس الأول وسط حضور نخبة من المختصين في مجال التنمية البشرية في الكويت، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين والمتدربين في هذا المجال.

وعلى هامش حفل الافتتاح، أكد الرئيس الفخري لمجموعة البورد العالمي لمشاريع وخدمات التدريب العميد ركن متقاعد عبدالله المقلد ان مفهوم التنمية البشرية يهدف إلى توسيع القدرات التعليمية وخبرات الشعوب ليصل الإنسان بجهوده إلى مستوى مرتفع من الإنتاج والدخل في حياة هانئة وصحية، بالإضافة إلى العمل على تنمية القدرات الإنسانية عبر التخلص من السلبيات التي تعرقل الوصول إلى الأهداف السامية، لافتا إلى أن الرائد الحقيقي للتنمية البشرية هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي تجسدت فيه مقوماتها الأساسية كالالتزام والإصرار على مبادئ الحق وتحقيق العدالة والانضباط والمرونة.

وأضاف أن الاهتمام بمفهوم التنمية البشرية بدأ عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وخروج البلدان التي شاركت في الحرب مصدومة من الدمار البشري والاقتصادي الهائل، لتنطلق الأمم المتحدة منذ ذلك الحين لتنتهج سياسة التنمية البشرية مع الدول النامية.

وأعرب المقلد عن سعادته البالغة بافتتاح مقر مجموعة البورد العالمي للتنمية البشرية والتدريب، متوجها بجزيل الشكر للقائمين على تشييد هذا الصرح العلمي وعلى رأسهم رئيس المجموعة د. علي العطار، والذي يصب اهتمامه على العنصر البشري وتنمية طاقاته عبر تدريب أكبر عدد من الطاقة البشرية للوصول إلى الأهداف المرجوة للتمتع بحياة ناجحة دون اشتراط سن محددة، خاصة أن الإنسان ينمو ويتعلم ويطور ذاته إلى أن يلقى ربه.

بدوره، أشار د.سليمان العسعوسي إلى إيمانه التام بأن الإنسان بمفرده لا يستطيع أن يبني مجتمعا، فلابد من تضافر جهود الجميع تحت ظل المؤسسات لإنجاز وتحقيق أهداف تلك المجموعات، لافتا إلى أنه في هذه الأمسية الجميلة تمكنا من التعرف أكثر على المسؤولين عن تلك المجموعة والذين كانوا ذوي كفاءة عالية بقيادة شاب كويتي متميز هو د.علي العطار وسط حضور نخبة متميزة جدا من ذوي الخبرة والباع الطويل في مجال التنمية البشرية.

وأضاف أن جميع الحضور كانت لديهم رسالة سامية تتمثل في كيفية خلق مجتمع جميل في الكويت يتكون من عناصر تنم عن التربية والتنمية البشرية والاجتماعية والفلسفية والاقتصادية، مشيرا إلى أن «البورد العالمي» من المنظمات التي سيكون لها أثر كبير وفعال في تحقيق أهداف تصب في مصلحة المجتمع الكويتي وأفراده.

من جهته، أشار رئيس الاتحاد الكويتي للتنمية البشرية والتدريب والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة البورد العالمي د.علي العطار إلى أن مجموعة البورد العالمي لمشاريع وخدمات التدريب هي مؤسسة غير ربحية انطلقت بجهود وسواعد كويتية متخصصة ومؤهلة للنهوض بمجال التدريب والتنمية البشرية، لافتا إلى أن القائمين على المجموعة دأبوا على نقل المقر الرئيسي للمجموعة من جمهورية مصر العربية بعد فترات طويلة من العمل والإنجازات إلى الكويت باعتبارها البلد المنشئ للفكرة، وذلك في وقت جاء بالتزامن مع الإعلان عن تأسيس الاتحاد الكويتي للتنمية البشرية.

ولفت د.العطار إلى حاجة الكويتي الماسة للاتحاد الكويتي للتنمية البشرية لما له من دور كبير وأثر فعال في الوقت الحالية، وذلك تزامنا مع توجيهات القيادة السامية وانطلاقا من حرص صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على دعم المبادرات والمشاريع الشبابية والاهتمام بها، مؤكدا أن الاتحاد سيكون المنبر والمرجع الدائم لكل خدمات التدريب وحوكمته في الدولة، وذلك من خلال العمل على الحفاظ على جودة المدربين والتطوير المستمر لما يعرف بتنمية المجتمع مع النهوض بعجلة التنمية بما يوائم ويرتقي بالعالمية ومستحدثاتها في الكويت التي كانت ولا تزال بلد الابداع والأفكار والتنمية الثقافية والشبابية.

وأضاف أن المجموعة لديها أكثر من 13 مشروعا تصب في مصلحة تحقيق التنمية البشرية المنشودة في دولتنا الحبيبة الكويت، مثل مشروع نادي المدربين التربويين الكويتي، وهو بصدد أن يكون ناديا بمواصفات عالمية لإعداد التربويين، حيث يحتضن النادي حتى الآن أكثر من 800 معلم ومعلمة وتربوي، ما يسهم بشكل كبير في التنمية وتحريك عجلة التدريب ودمجها مع وزارة التربية والتعليم.

كما كشف د.العطار عن مهرجان الجوائز العالمي للتنمية البشرية والذي يشبه في مضمونه جوائز الأوسكار، حيث يقدم جوائزه لرواد التنمية في الوطن العربي من خلال 3 فئات رئيسية وهي فئة الشباب وفئة الرواد الكبار وفئة المؤسسات والحكومات، لافتا إلى أن المهرجان الذي سينطلق في ديسمبر المقبل في القاهرة يعد الأول من نوعه في هذا المجال، والذي ستتم إقامته سنويا في واحدة من الدول العربية، كما ان هناك برنامجا تلفزيونيا حصريا سيتم تقديمه بإحدى القنوات العربية بالتعاون مع إعلاميين عرب، وهو برنامج شبابي تنموي يطرح أحد الموضوعات الخاصة بالتنمية البشرية ويسلط الضوء على قضايا الشباب، وسنستضيف من خلاله خبراء متخصصين بهدف تطوير الشباب وإبراز دور الحوار في حل مختلف قضايا المجتمع.

خبير التدريب د.علي محمود بومجيد العطار في سطور

كويتي الجنسية من مواليد 25 أغسطس 1978م

المؤهلات الأكاديمية

٭ دكتوراه مهنية في التنمية البشرية من جامعة بوسطن الأميركية.

٭ دكتوراه في التنمية البشرية والتدريب من الجامعة الأميركية في أوريغون.

٭ الدبلوم العالي في العلاقات العامة والإعلام من الجامعة الأميركية.

٭ دكتوراه فخرية من جامعة العالم الأميركية.

٭ ماجستير مهني بالإدارة والتدريب والتطوير.

٭ بكالوريوس قانون سنة امتياز - مصر.

٭ بكالوريوس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ـ الإسكندرية.

٭ دبلوم علوم الكمبيوتر - بريطانيا.

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الخبرات العملية

الجهات الحكومية بالدولة

٭ وزارة الإعلام (سابقا).

٭ بنك الاتمان الكويتي.

٭ وزارة العدل - معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

٭ شركة رابطة الكويت والخليج KGL.

٭ شركة الملاحة العربية المتحدة.

٭ شركة PIC للبتروكيماويات.

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الخبرات في مجال العمل الخاص والحر

٭ شركة الدانة والعنود للدعاية والاعلان والانتاج الفني.

٭ شركة GHD - مقاول تابع لمؤسسة البترول الوطنية.

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الخبرات الإعلامية والصحافية

٭ قناة ام بي سي (مراسل).

٭ قناة فلاش الفضائية (معد ومقدم).

٭ قناة مباشر الكويتية.

٭ قناة العدالة الفضائية.

٭ مؤسس ورئيس مجلس ادارة جريدة كويت الخير - مسجلة بوزارة الإعلام.

٭ مؤسس ورئيس مجلس إدارة قناة ومجلة ذات كوم - مسجلة بوزارة الإعلام.