ليلى الشافعي

في إطار الجهود الاجتماعية التي تقوم بها إدارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق إعانة المرضى لصالح اسر المرضى، تقوم الجمعية بتنفيذ هذا المشروع منذ سنوات عديدة بعدما لمسنا حاجة أكثر من ٣٥٠٠ فرد من أسر المرضى المعوزين وأسر المرضى الذين أقعدهم المرض عن طلب الرزق ومن ثم يكونون بحاجة لمن يدخل السرور عليهم في مثل هذه المناسبات، حيث نقوم بتنفيذ مشروع الأضاحي من خلال الجهات الداعمة للمشروع إضافة إلى استقبال قيمة الأضاحي التي يتبرع بها المحسنون وتتكفل الإدارة بتوزيعها وإيصالها إلى المستحقين من هذه الفئة.

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة التنمية الاجتماعية بالجمعية جاسم الربيع: بهذه المناسبة ننفذ مشروعنا هذا العام تحت شعار «أسعدهم بأضحيتك»، حيث قامت الأمانة العامة للأوقاف في هذا العام بدعم المشروع بعدد ٣١٦ أضحية يستفيد منها ٢٥٠ أسرة بما يعادل ١٢٥٠ شخصا، وباقي المشروع سيتم دعمه من قبل الاخوة الأفاضل من المتبرعين والمحسنين لبقية الأسر، حيث تقوم الجمعية سنويا بتشكيل فريق تنفيذي يشرف على المتعهد بتوريد الأضاحي وفق الشروط الشرعية للأضحية كما يشرف على عملية الذبح والتكييس ومن ثم إيصالها للمستحقين. ودعا الربيع أهل الخير إلى المسارعة في المشاركة في هذا المشروع الخيري الذي يدخل الفرحة على أكثر من ٤٠٠ أسرة البعض منهم تكفلهم الجمعية برواتب شهرية بعدما فقد عائلها المصدر الأساسي لرزقه بسبب المرض.