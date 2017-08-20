عاطف رمضان

استأنفت «مهندسون بلا حدود - الكويت» عملها التطوعي في ترميم عدد من بيوت الأسر المتعففة في البلاد، وذلك بشراكة عدد من الشركات الرائدة في المجتمع وبجهود المتطوعين والمتطوعات فيها، معلنة عن الشراكة مع الشركة الكويتية البحرينية (صيرفة) ومؤسسة نورس الخليج إلى هذه الحملة التنموية.

وقد أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية البحرينية (صيرفة) والمؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة نورس الخليج علي الزلزلة الانضمام لهذه الحملة والمشاركة في ترميم بيوت للأسر الكويتية المتعففة، مشيرا الى ان هذا الدعم يعتبر واجبا ومسؤولية اجتماعية على كل الشركات الوطنية القيام بها لتحقيق المزيد من التكافل والتضامن الاجتماعي.

وأوضح ان كلا من الشركة الكويتية البحرينية (صيرفة) ومؤسسة نورس الخليج تؤمنان إيمانا راسخا بالمسؤولية الاجتماعية المنوطة بهما كشركتين وطنيتين، وبأن شراكتهما في هذه الحملة تأتي تجسيدا حيا لهذه القناعة والاستمرار في المشاركة في مثل هذه الأنشطة الاجتماعية والخيرية والتي تحمل أهدافا ذات بصمة واضحة على المجتمع وأننا مستمرون في دعم جهود الشباب التطوعي العامل في «مهندسون بلا حدود - الكويت».

وأعرب الزلزلة عن الفخر بالمشاركة في هذه الحملة التنموية، لافتا الى أن التلاحم المجتمعي يتجسد من خلال الدعم لهذه الأسر الكويتية المتعففة والتي تعاني ولهذه فإننا لن نتركها تواجه الفاقة أو العوز لوحدها، مشيرا إلى أن الجانب الإبداعي والتنموي لهذه الحملة جعلها واحدة من أنجح الأعمال التنموية الاجتماعية لاعتمادها على جهود تطوعية يقوم بها عدد من المهندسين الشباب.

وبدورها، قالت مدير إدارة المشاريع في «مهندسون بلا حدود - الكويت» م.سارة الوزان: إن استئناف أنشطة الحملة يؤكد حرصنا على العمل التنموي - التطوعي، وان عمليات الترميم لهذه البيوت تلبي الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم في بيت لائق بالإضافة إلى تلبية احتياجات المعاقين في حال وجود أي منهم مقيما بأحد هذه المنازل، بالإضافة إلى القيام بمختلف الأعمال الإنشائية الهادفة الى جعل هذه البيوت أكثر مواءمة للقاطنين فيها والذين ضاق الحال بهم ولا يستطيعون ترميمها.