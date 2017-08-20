صرح المدير العام في «جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية» وليد السيف بأن الجمعية بفضل الله ثم جهود المتبرعين من أهل الكويت وفيض عطائهم نفذت مشروع الأضاحي العام الماضي خارج الكويت وداخلها، وأدخلت السرور على قلوب ما يقارب 250 ألف مستفيد. وأشار السيف إلى أن من هذا المنطلق أخذت جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية على عاتقها أن تمهد طريقا للتكافل والمؤاخاة بين الأغنياء والفقراء، وذلك بتنفيذ مشروع الأضاحي للعام 2017 م وجعلنا نعمل لإسعاد المحزونين، ونرسم البسمة على وجوه البائسين، فنساهم في توفير حياة كريمة للفقراء والمساكين.

وبين السيف أن حملة الأضاحي هذا العام تتجه إلى الدول الأشد حاجة نظرا للظروف التي تمر بها هذه الدول من نكبات وحروب وكوارث مما جعلنا نبادر كمؤسسة خيرية لتوفير المساعدات ومنها لحوم الأضاحي لهؤلاء المحتاجين علما بأن الجمعية ستنفذ مشروع الأضاحي للعام الحالي 2017 م في اكثر من 20 دولة حول العالم، مستهدفة من هذا المشروع تلبية احتياجات آلاف الأسر الفقيرة في تلك الدول، والذي يشمل أضاحي المتبرعين في مساجدهم وقوافل أضاحي عامة، ومشروع الوقف للأضاحي. وبين أن أسعار الأضاحي تبدأ من 8 دنانير كسهم أضحية بقرة بالهند، و20 دينارا أضحية في بورما و17 دينارا في النيجر و84 د.ك أضحية في غزة و(46 د.ك أضحية في اليمن) وغيرها من الدول، ولم نغفل الإخوة اللاجئين السوريين حيث تتراوح أسعار الأضاحي لهم من (52 إلى 125 دينارا)

وبالنسبة للأضاحي داخل الكويت، أوضح السيف بأن سعر أضحية الخروف العربي 85 د.ك والاسترالي 65 دينارا والمهجن 70 دينارا.أو الموقع الالكتروني للجمعية (Alnouri.org) أو بزيارة مقر الجمعية بالقادسية ق 1 شارع 10 منزل 5.