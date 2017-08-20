1000 «بدون» يؤدون فريضة الحج هذا العام

ثامر السليم ـ ‏‫ فرج ناصر

أصدر وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري توجيهاته بتشكيل فريق طوارئ لمتابعة كل ما يخص اداء مناسك الحج للمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه ابناء هذه الفئة في استخراج التأشيرات وتصاريح الحج وفتح باب استقبال الطلبات ابتداء من امس السبت وتسيير 5 حملات حج خاصة بـ«البدون» وتخصيص موقع إلكتروني لتسجيل الطلبات.

وجاءت توجيهات الوزير الجبري في اجتماع عاجل عقده مع قيادات وزارة الأوقاف ظهر امس في مكتبه لمتابعة تجهيزات الوزارة لأداء المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) لمناسك الحج وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية يوم امس الأول على تسهيل إجراءات دخولهم وإصدار تأشيرات لهم من السفارة.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الأوقاف فريد عمادي ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الحج والعلاقات الخارجية خليف الاذينة ومدير مكتب الحج ناصر المطيري ومدير مكتب الوزير مشعل فهد العتيبي والمستشار الاعلامي لوزير الاوقاف عبدالعزيز الجناحي ورئيس قسم التنسيق والشؤون الفنية في ادارة مكتب الوزير خالد عماش الجبري حيث تم مناقشة عدد من المواضيع التي من شأنها تسهيل وتنظيم حج البدون هذا العام.

من جانبه، أكد مدير عام الادارة العامة الطيران المدني يوسف الفوزان أن عدد الحجاج الذين سيغادرون اليوم لأداء مناسك لهذا العام كأول طلائع الحجاج بلغ عددهم حوالي 2900 حاج موزعين على الخطوط الجوية الكويتية وبلغ عددهم 1336 حاجا والخطوط السعودية 465 حاجا وطيران الجزيرة 320 حاجا وفلاي ناس 825 حاجا.

وأضاف ان اولى طلائع حجاج بيت الله الحرام ستغادر اليوم عبر طيران الجزيرة وفق البرنامج المعد لها فيما يبلغ عدد الرحلات الخاصة بالحج 13 رحلة ستغادر بين جدة والمدنية المنورة.

وقال: فيما يتعلق بالسماح للحجاج البدون فإن الامر من اختصاص وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وأصحاب حملات الحج مؤكدا أنه يحق لكل فرد السفر مادامت لديه موافقه وتأشيرة صالحة.

أبرز قرارات الاجتماع

1- تشكيل فريق طوارئ لمتابعة ما يخص حجم البدون هذا العام.

2- فتح باب استقبال طلبات البدون لأداء فريضة الحج عبر الرابط الإلكتروني https://hajjoffice.awqaf.gov.kw:9006/

3- 1000 بدون يحجون هذا العام.

4- تسيير حملات حج خاصة بـ«البدون» هذا العام.