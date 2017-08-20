محمد هلال الخالدي

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في الكويت د.عبدالعزيز الفايز صدور أوامر من وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن نايف آل سعود بالموافقة على إصدار تأشيرات الحجاج (البدون) من الكويت، مشيرا إلى أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ السفارة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة المتعلقة بهذا الشأن.

وأوضح الفايز أن السفارة ستباشر فورا اصدار التأشيرات للطلبات المكتملة والمعتمدة من حملات الحج الكويتية المعتمدة بدورها من وزارة الأوقاف. ووجه الفايز الشكر لوزير الداخلية السعودي على هذا القرار داعيا الله عز وجل أن ييسر أمور الحجاج ويمكنهم من أداء هذه الفريضة، وأثنى على جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وحرصهم على خدمة حجاج بيت الله الحرام.