أكدت الهيئة العامة للبيئة ان الجزر الكويتية وشواطئ منطقة السالمية خالية من أي بقع زيتية أو نفطية، كاشفة عن وجود بقايا للبقع على شواطئ المسيلة. وأوضحت هيئة البيئة في بيان صحافي ان المسوحات الاخيرة كشفت عن وجود بقايا لبقع على شواطئ المسيلة والمنطقة الساحلية منها، مؤكدة ان العمل جار على تنظيف المنطقة من قبل فريق المكافحة بشركة البترول الوطنية. وأكد البيان استكمال المسح البحري من قبل فريق هيئة البيئة بالتعاون مع القطاع النفطي على جميع المناطق البحرية بعد حادثة تسرب الزيت النفطي.

وحول المنطقة الجنوبية للبلاد قرب (محطات الزور التابعة لوزارة الكهرباء والماء)، قال البيان: ان فرق المكافحة مازالت تعمل على تنظيف المنطقة من بقايا بقع الزيت النفطية متوقعا انتهاء العمل خلال ال 48 ساعة المقبلة. وأوضح أن متابعة أعمال المسوحات جارية على جميع المناطق البحرية والساحلية، اذ يتم جمع وتوثيق البيانات وإعداد تقرير نهائي لهذه الحادثة استعدادا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في هذه الكارثة.