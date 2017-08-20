عادل الشنان

أعلن رئيس جمعية «أصدقاء النخلة» د.عادل دشتي عن انطلاق فعالية‏ «اترك بصمة خضراء على شاطئ السلام» بمبادرة من فريق «الكوت» التطوعي البيئي والتي تهدف إلى توعية رواد الشاطئ لجمع المخلفات وإعادة فرزها وحساب كميتها ونوع كل نفاية وذلك ضمن مسابقة أفضل فريق تطوعي بيئي في إطار فعاليات الملتقى الأول للفرق التطوعية البيئية الذي نظمته الجمعية برعاية وزارة الدولة لشؤون الشباب ورعاية الهيئة العامة للبيئة، مشيرا إلى مشاركة عدد من الفرق التطوعية البيئية المتميزة في الفعالية، منها فريق الأيادي البيضاء وفريق ايكو كير فور جيرلز وفريق كويت إيكو وفريق جو تو قرين إلى جانب عدد من المتطوعين من مختلف الفئات العمرية.

وأشار دشتي الى ان الفعالية كانت في شاطئ السلام حيث استمتع الحضور بالمشاركة والفعاليات وقد تم توزيع عدد من أكياس القمامة على رواد الشاطئ وتوعيتهم بسلبيات ترك القمامة بمختلف أنواعها على الشاطئ وما ينتج عنها من ضرر بيئي، بالإضافة إلى فرز أنواع النفايات المختلفة ونشر سبل تدويرها والاستفادة منها لاحقا.

وقال دشتي ان الفعالية تعتبر جزءا من الفعاليات التي تنفذها الفرق التطوعية البيئية المختلفة بالتعاون مع جمعية أصدقاء النخلة خلال شهر اغسطس الجاري بهدف نشر التوعية البيئية والتعريف بأضرار البيئة ومسبباتها وما ينتج عنها وفق معلومات علمية ومن خلال فعاليات ترفيهية وتوعوية.