في ضوء التعاون بين البنك الدولي وجهاز حماية المنافسة، أقام البنك الدولي دورة تدريبيه لموظفي الجهاز بمقره عن حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وقد شارك في الدورة التدريبية مجموعة من العاملين في كل الإدارات، وتم ذلك بإدارة رئيس جهاز الدفاع عن المنافسة الحرة في جمهورية بيرو د.باول تشانغ ومتابعة رئيس البنك الدولي د. فراس رعد والرئيس التنفيذي لجهاز حماية المنافسة حسين صفر. وقد أشاد المشاركون بما تلقوه من المحاضرين خلال أيام الدورة.

من جانبه، أشاد رئيس البنك الدولي د.فراس رعد بالروح الإيجابية والتعاون المثمر الذي وجده لدى موظفي جهاز المنافسة والتفاعل والاهتمام خلال أيام الدورات التدريبية التي أقامها البنك حول المفاهيم المركزية المتعلقة بمجال حماية المنافسة.