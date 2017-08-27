هربنا من بطش داعش فطاردونا وأطلقوا علينا النار وعندما اقتربنا من القوات العراقية ظنونا مفخخين

الأنباء ـ خاص

له مقولة شهيرة بكلمات قد تصنفها قواميس اللغة بأنها نابية ولكن براءة طفولته ومقدار ما مر به من ألم وأسى يجعلانها عفوية طفولية لا أكثر. إنه الطفل العراقي حسام الذي ذاع صيته بسبب تعليقاته على ما واجه هو وأسرته من تنظيم داعش الإرهابي في العراق. يتكلم في مقطع فيديو ينشر على موقع «الأنباء» عن تجربته وحكايته مع الدواعش التي تلخص حكاية كل بلد يعاني ممارسات هذا التنظيم الضال.

يبدأ الطفل حسام الكلام بالحديث عن الظروف الصعبة التي مر بها مع أسرته وغيرهم من العراقيين في المناطق تحت سيطرة داعش قائلا: «الدواعش موتونا من الجوع، كنا ناكل حجر، فطسونا من الجوع...»

وعن مشاهدته الدواعش من قرب قال حسام «إنه كان يراهم بعينه بلحاهم الطويلة الكثة وألبستهم الغريبة، مضيفا: لما تشوفهم.. داعش عبالك حرمة».

وعن ممارستهم عندما سيطروا على المنطقة التي يسكنونها قال إنهم عندما دخلوا بدأوا بالضرب وأثاروا الرعب في قلوب الجميع حتى أن عمه يخاف منهم خوف «مو طبيعي». وعن الهروب من الدواعش قال إنه وأباه وعمه وجده رتبوا أمر هروبهم وعندما فروا من داعش لاحقهم وطاردهم حتى يقبضوا عليهم، وعندما اقتربوا من القوات العراقية أطلقت النيران باتجاههم لأنهم ظنوا أنهم مفخخون.

وقال إن الدواعش لحقوا بهم خلال المطاردة حتى أن أحدهم أطلق طلقة مرت بالقرب منهم، لكنهم عندما رأوا قوات الجيش العراقي تراجعوا.

ثم ينهي كلامه بقول عبارته المشهورة «من عبرت ارتحت، الدواعش.......».