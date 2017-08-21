تلفزيون الكويت يحتل المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً بعد «المصري»

برنامج «ليالي الكويت» يلاقي إقبالاً كبيراً من مشاهدي دول الخليج

نتوقع تكويت عدد كبير من الوظائف خلال العام الحالي

برامج وحفلات غنائية وأفلام ومسرحيات جديدة سيتم بثها خلال عيد الأضحى

استوردنا أحدث استوديو متكامل في العالم

تحقيق أعلى نسبة مشاهدات خلال العام تكون في شهر رمضان

«الإعلام» تركّز على البرامج الشبابية ولديها أرشيف كبير يضم 150 ألف عمل

قمنا بشراء 100 فيلم عربي جديد نتمنى أن تنال إعجاب المشاهدين

نجهز لإنتاج مسلسل من 30 حلقة سيرى النور خلال شهر رمضان المقبل

2250 موظفاً يعملون في قطاع التلفزيون ويلاقون كل الدعم والاهتمام

«الإعلام» لا تركز على تحقيق الربح بقدر تقديم أعمال فنية قيمة للمشاهدين

استفدت من عملي السابق كمخرج لمدة 27 عاماً وأتابع التلفزيون بمكتبي يومياً

حريصون على تقديم الصورة الجميلة النقية و«الرتم» السريع لجذب المشاهدين

القطاع لديه «كواليتي كونترول» للاطلاع على الأعمال قبل بثها

عاطف رمضان

أكد الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون في وزارة الإعلام مجيد الجزاف أن القطاع تأقلم مع ثقافة الترشيد وأصبح يوازن بين الأسعار الاقتصادية والأعمال الجيدة، متوقعا تكويت عدد كبير من الوظائف في قطاع التلفزيون خلال العام الحالي.

وكشف الجزاف في حوار خاص مع «الأنباء» عن بناء مقر جديد لوزارة الإعلام عبارة عن برجين بارتفاع 32 طابقا في المقر الحالي للوزارة بشارع السور خلال الفترة المقبلة، لافتا الى ان حصيلة الإيرادات التي حققها القطاع من الإعلانات خلال شهر رمضان المبارك تفوق المليون دينار، معلنا تحقيق 750 الف دينار حصيلة بعض الأيام الأولى من الشهر الفضيل، موضحا ان هذا المبلغ يغطي نصف قيمة الأعمال الفنية التي قامت الوزارة بشرائها لهذا العام.

واعلن عن برامج وحفلات غنائية وأفلام ومسرحيات جديدة سيتم بثها خلال عيد الأضحى المبارك، كما ان القطاع قام بشراء 100 فيلم عربي جديد، مبينا ان الوزارة لا تركز على تحقيق الربحية بقدر تقديم أعمال فنية قيمة تتناسب مع ذوق المجتمع الكويتي، مشيرا الى ان القطاع استورد أحدث سيارتين في العالم كاستديو متكامل يضم معدات متطورة خلال فبراير الماضي، مؤكدا ان تلفزيون الكويت يحتل المرتبة الأولى خليجيا والثانية عربيا بعد «المصري» فالإرث الكويتي كبير ولدينا مئات الآلاف من الأعمال الفنية وان القطاع يمتلك ارشيفا يضم 150 الف عمل، كاشفا عن نقلة نوعية ستشهدها القناتان الأولى والثالثة خلال الفترة المقبلة، وان الوزارة تركز على البرامج الشبابية.

وذكر الجزاف انه استفاد من عمله السابق كمخرج لمدة 27 عاما وانه يتابع التلفزيون بمكتبه يوميا لمتابعة أداء القطاع، موضحا ان القطاع لديه «كواليتي كونترول» يضم مخرجين ومعدي برامج ومسؤولين للاطلاع على الأعمال قبل بثها في التلفزيون، مؤكدا انه لا يعاني من معوقات ولديه تفاؤل والقطاع عازم على تقديم الأفضل للمشاهدين،

وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، كم نسبة المشاهدات التي حققها تلفزيون الكويت خلال يوليو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من 2016؟

٭ تقوم شركة ابسوس العالمية المتخصصة في إصدار تقرير شهري عن نسب المشاهدات التي يحققها التلفزيون وكذلك عمل مقارنات بين نسب المشاهدات لشهور العام الحالي وشهور العام الماضي، وقد ارتفعت نسبة المشاهدات، ونحن نفخر بذلك، ونبذل مزيدا من الجهد لنستكمل خطتنا الإعلامية التي رسمناها مع القيادة الإعلامية في الوزارة التي اتفقنا معها بأن نستمر في هذا النهج.

ولدى قطاع التلفزيون عنصر بشري مؤهل وقادر على تطوير القطاع، وقد أتحنا المجال لجميع الكوادر في القطاع، كما أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووكيل الوزارة طارق المزرم قاما بتوفير جميع الإمكانيات للقطاع منها الأجهزة الحديثة وذلك بهدف تطوير أداء الوزارة بشكل عام، و«الإعلام» قد تكون الوحيدة في الوطن العربي التي تمتلك هذه الأجهزة المتطورة، مما يزيدنا إصرارا للعمل بجدية، حتى ينعكس ذلك ايجابا على زيادة نسبة المشاهدة من خلال الصورة الجميلة الجذابة النقية و«الرتم» السريع الذي يجذب المشاهد.

- ما أكثر البرامج التي تحقق أعلى نسب مشاهدات؟

٭ لدينا برامج أساسية كما هو معمول به في القنوات العالمية، فنقدم 3 أعمال أساسية خلال فترات الصباح والظهر والمساء، أما في الصباح فنقدم برنامج «صباح الخير يا كويت»، ويليه «شاي الضحى» وفي المساء «ليالي الكويت» أو الليلة، فبرنامج «ليالي الكويت» يلاقي إقبالا كبيرا من قبل المشاهدين على مستوى دول مجلس التعاون حيث يحوي فقرات تنال إعجابا كثيرا من المشاهدين، فهذه البرامج الأساسية بمنزلة أعمدة نستند إليها لاستقطاب المشاهد، ومما لا شك فيه أن تحقيق أعلى نسب مشاهدات تكون خلال شهر رمضان المبارك، والدليل على ذلك، أننا خلال أول يومين من شهر رمضان هذا العام حققنا إيرادات من الإعلانات بقيمة 750 ألف دينار ما شجعنا لنبذل مزيدا من الجهود لنخطط أكثر ونعمل أكثر للوصول بأدائنا لأعلى المستويات.

حصيلة الإعلانات وكم كانت حصيلة الإعلانات خلال شهر رمضان المبارك؟

٭ حققنا إيرادات لشهر رمضان المبارك كاملا بقيمة أكثر من مليون دينار، وهي حصيلة الإعلانات التجارية، وهذا المبلغ يغطي نصف قيمة الأعمال الفنية التي قامت الوزارة بشرائها لهذا العام، والجدير بالذكر أننا نعمل في وزارة حكومية لا تركز على تحقيق الربح بقدر تقديم أعمالا قيمة تستقطب المزيد من المشاهدين، وهذه الأعمال الفنية تتناسب مع ذوق المجتمع الكويتي.

هل هناك منافسة بين التلفزيون والقنوات الفضائية؟

من المعلوم أن الكويت رائدة في هذا المجال وهي تحتل المرتبة الأولى خليجيا وتأتي بعد مصر عربيا، فالتلفزيون المصري يحتل المرتبة الأولى عربيا، والإرث الكويتي كبير، ولدينا مئات الآلاف من الأعمال الفنية.

خطط تطويرية حدثنا عن الخطط التطويرية لدى قطاع التلفزيون؟

٭ استورد القطاع أحدث سيارتين في العالم، والسيارة عبارة عن استديو متكامل يضم معدات متطورة مثل قسم الصوت والجرافيكس، وتسلمنا السيارتين خلال شهر فبراير الماضي، والسيارة الواحدة تحوي من 32 الى 34 كاميرا تقريبا وبالإمكان توصيل السيارتين معا، وتضم السيارتان أحدث الأجهزة، ولذلك فإننا نطمح لأن نكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال عالميا نظرا لهذه الإمكانيات التي يتمتع بها قطاع التلفزيون، سواء من حيث التكنولوجيا أو الأجهزة أو الكفاءات البشرية، كما قام القطاع بتحديث أسطوله الهندسي ولدينا كاميرات متطورة هي الأحدث في العالم مثل «الاليكسا»، وبالنسبة لنقاوة صورة الشاشات، فقد انتقلنا من الـ SD الى Hd كما تم تطوير الاستديوهات الى الشاشة 4K وخلال العام المقبل سنتسلم الاستديوهات وسنبدأ العمل تجريبيا.

والــــــوزارة لديهــــا استراتيجية تنفذها خلال الفترة المقبلة، حيث تتضمن الاهتمام بتطوير العنصر البشري سواء من النواحي الادارية اوالفنية او المالية ويحرص قطاع التلفزيون على اقامة دورات تخصصية لتدريب المخرجين، وذلك بهدف صقل مهاراتهم، ما ينعكس ايجابا على اداء القطاع ويصب في مصلحة العمل، ولعل قناة القرين التي تبث منذ فترة تعتبر من أفضل القنوات في منطقة الخليج العربي وتهتم بالتراث القديم، وذلك بشهادة متخصصين في مجال التلفزيون، حيث تلقت هذه القناة مباركة من قبل وزير الإعلام السابق، ودعم لا محدود من قبل وكيل الوزارة طارق المزرم، كما ان الوزارة تركز على شريحة الشباب في المجتمع، كما ان لديها ارشيفا كبيرا يحوي 150 الف عمل، وتهتم بجميع القنوات، خاصة التي تخاطب الشباب في مختلف المجالات، وتشهد القناة الثالثة والقناة الاولى نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة.

ومن ضمن الخطط التطويرية للقطاع ان أكثر من 90% من برامج التلفزيون تم تخفيض مدة عرضها من 90 دقيقة تقريبا الى 30 دقيقة، وذلك لكسر الملل لدى المشاهدين مع مراعاة تقديم المادة العلمية أو فكرة البرنامج بشكل موجز، وكذلك اتاحة الفرصة لمشاركة جميع معدي البرامج في تقديم أعمالهم.

ما الجديد لديكم في قطاع؟

٭ نخطط لشهر رمضان المقبل حيث سنفتتح لجنة المنتج المنفذ لاستقطاب الشركات والأعمال الجيدة للشاشة بما يليق بتلفزيون الكويت ونحرص جدا على انتقاء افضل الأعمال وأن يشعر المشاهد بوجود أعمال قيمة.

نقلة نوعيةما اهم ما يميز تلفزيون الكويت خلال الفترة الماضية؟

٭ اهم ما يمتاز به القطاع النقلة النوعية التي حققها الكادر البشري والتي تتضح من خلال تحديث نقاوة الصورة، وان برامج التلفزيون تختلف اختلافا كبيرا عن السابق، وتم العمل بنهج المدرسة الحديثة من خلال الاهتمام بالصورة.

هل هناك مهرجانات تستعدون لها خلال الفترة المقبلة؟

٭ نحن نتواجد في جميع المهرجانات التي تتم اقامتها في العديد من الدول، مثل مهرجان القاهرة الدولي وايضا مهرجان أقيم في تونس ومهرجان في البحرين، ونثق في فريق العمل لدينا.

ماذا عن استعداداتكم لعيد الأضحى المبارك؟

٭ ستكون هناك برامج سيتم بثها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وخلال الفترات المسائية ستكون هناك حفلات غنائية وافلام ومسرحيات جديدة للكبار والأطفال، وقمنا بشراء 100 فيلم عربي جديد من العديد من الشركات التي تم انتقاؤها لتنال إعجاب المشاهدين.

هل استفدت من عملك السابق كمخرج لمدة 27 عاما، في اداء مهامك الحالية كوكيل مساعد لقطاع التلفزيون؟

٭ مما لا شك فيه أنني استفدت من خلال هذه الفترة التي قضيتها في عملي السابق، حتى ان فريق العمل بقطاع التلفزيون يكون حريصا في قيامه بالتصوير وكنت أسمع العديد منهم يقولون: «وكيلنا كان مخرج وعينه اخراجية» فكل يوم أشاهد التلفزيون بمكتبي وفي حال وجود خطأ أو ملاحظات أقوم بالاتصال بالمخرج في الحال لتدارك الموقف وكذلك أشيد بالأعمال الجيدة، وعادة اجتمع مع فريق العمل لبحث أداء القطاع، وفي كل إدارة أو قناة يوجد «كواليتي كونترول» يضم من 4 الى 6 أشخاص من مخرجين او معدي برامج او رؤساء اقسام ومراقبين للاطلاع على الأعمال قبل بثها.

إنتاج مسلسلات هل هناك مسلسلات درامية سينتجها القطاع مستقبلا؟

٭ نحن بصدد تجهيز مسلسل سيتم عرضه في السهرات حيث يتكون من 30 حلقة سيرى النور خلال شهر رمضان المقبل.

حدثنا عن تأثير ترشيد الاستهلاك والتقشف الحكومي على انتاج اعمال تلفزيونية جديدة؟

٭ التقشف والترشيد على كل وزارات الدولة، ونحن تأقلمنا مع ثقافة الترشيد واصبحنا نوازن بين الأسعار الاقتصادية والأعمال الجيدة في نفس الوقت.

اين وصلتم في خطة تكويت قطاع التلفزيون بالكامل؟

٭ نعمل بوتيرة متسارعة، ومن المتوقع خلال العام الحالي ان يتم تكويت عدد كبير من الوظائف، خاصة بعد انهـــــاء خدمات 1200 موظف كانوا يعملون على بند المكافآت، وذلك للاستفادة من موظفي الوزارة الذين يعملون بشــكل اساسي واتاحة الفرصة لهم والاستفادة من خدماتهم، ولدى القطاع اكثر من 2250 موظفا تقريبا.

ماذا عن المقر الجديد لوزارة الإعلام؟

٭ سيتم بناء برجين بارتفاع 32 طابقا في المقر الحالي لوزارة الإعلام بشارع السور ووزارة الأشغال ستتابع تنفيذ البناء خلال الفترة المقبلة.

هل هناك أي معوقات أو تحديات تواجهكم خلال العمل؟

٭ لا توجد معوقات حتى لا نكون سلبيين، فنظرتنا إيجابية ولدينا تفاؤل، وعزيمة على تقديم الأفضل للمشاهدين.