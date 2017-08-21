السفير الصيني: رؤية الأمير لجعل الكويت مركزاً مالياً تتفق مع مبادرتنا لمشروع «الحزام والطريق»

قال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد وانغ دي امس ان عدد المشاريع التي تنفذها الشركات الصينية في الكويت بلغ حتى النصف الأول من العام الحالي 84 مشروعا قيمتها نحو 18.12 مليار دولار.

وأوضح وانغ في لقاء مع «كونا» بمناسبة زيارة نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي للكويت اليوم ان قيمة عقود تلك المشاريع بلغت 18.12 مليار دولار موزعة على قطاعات النفط والإسكان والبنية التحتية فيما بلغت قيمة العقود المبرمة في النصف الأول هذا العام 2.22 مليار دولار.

وذكر ان الصين تعد أكبر شريك تجاري للكويت في التجارة في المجالات غير النفطية، مبينا ان حجم التجارة بين البلدين الصديقين بلغ 9.5 مليارات دولار في عام 2016.

وأكد سعي الطرفين الى الارتقاء بمستوى التعاون عبر التوسع في المجالات المالية والاستثمارية والمواصلات، لافتا الى ان الشركات الصينية تشارك في تنفيذ الكثير من المشاريع في الكويت.

وأشار الى وجود فرصة جديدة للتعاون الصيني ـ الكويتي عقب طرح الصين مبادرة «الحزام والطريق» في عام 2013، مبينا ان الكويت تقدر هذه المبادرة تقديرا عاليا وتتجاوب معها بشكل فعال وكانت أول دولة توقع مع الصين على وثيقة التعاون بشأن المشاركة في المبادرة.

وتطرق الى رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة، مبينا ان هذه الرؤية تتفق مع المبادرة الصينية لمشروع «الحزام والطريق» بصورة استراتيجية.

وأشار الى مشاركة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر الصباح على رأس وفد كويتي في منتدى قمة «الحزام والطريق» للتعاون الدولي في بكين هذا العام واللقاء الذي جمعه مع نائب الرئيس الصيني لي يوانتشاو، حيث توصل الجانبان إلى توافق في الآراء بشأن تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وذكر ان الجانب الكويتي قدم للجانب الصيني تفاصيل المشاريع الكويتية الكبيرة مثل «تطوير الجزر الخمس» و«مدينة الحرير» ما ساعد على وضع أسس لتعميق التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وأكد السفير وانغ حرص بلاده على المشاركة في المشاريع الكويتية الكبيرة ومواصلة تعزيز التبادل والتعاون مع الكويت في بناء المناطق السكنية، فضلا عن المساهمة في عملية التنمية.

وعن زيارة نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، قال انها تأتي تلبية لدعوة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

وأضاف ان قاو لي سيلتقي خلال الزيارة عددا من المسؤولين في الكويت لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تحت إطار البناء المشترك لمبادرة «الحزام والطريق» وسيتم على هامشها التوقيع على عدد من وثائق التعاون الثنائي.

وذكر ان هذه الزيارة تجسد الاهتمام الكبير من الجانب الصيني لتعزيز التواصل رفيع المستوى بين البلدين وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين.

وأكد تطور العلاقات بين بلاده والكويت والتي انطلقت منذ 46 عاما، مبينا ان الكويت تعد من أولى الدول العربية والخليجية التي أقامت علاقات ديبلوماسية مع الصين.

ودعا الى تعزيز التعاون وتكثيف التبادل في المجالات الإنسانية والثقافية بين البلدين، مشيرا الى الانسجام وتقارب وجهات النظر بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك.