أكد مدير ادارة التعاون العربي والخليجي بوزارة المالية يوسف الرومي ان الكويت من الدول السباقة في وضع الآليات والاستراتيجيات المتعلقة بالعمل الاجتماعي المشترك لخدمة الإنسان العربي.

وأوضح الرومي في تصريح لـ «كونا» على هامش ترؤسه وفد الكويت الى اجتماعات اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لدورته الـ 100 أن مناقشات اللجنة ستتناول العديد من المواضيع التي تتعلق بالإنسان العربي.

وأضاف ان الاجتماع سيناقش كذلك الالتزام بتنفيذ ما يصدر من قرارات عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي من قبل الدول العربية في كل ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية موضحا ان هناك مجالس وزارية متخصصة تدرس مثل هذه المواضيع كمجلسي وزراء الشؤون العرب ووزراء العمل.

وحول رؤية الكويت فيما يتعلق بالعمل الاجتماعي المشترك لخدمة الانسان العربي اكد ان هناك قرارات عديدة صدرت عن القمم العربية السابقة خاصة القمة العربية الاقتصادية التي عقدت بالكويت عام 2009 والتي تتعلق بالبعد الاجتماعي والمواضيع الخاصة بهذا الشأن وما يتعلق بالفقر والتعليم وتطويره. وأشار في هذا المجال الى انه تم تكليف جهات متخصصة بمتابعة تنفيذ هذه القرارات مع الدول منها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) التي تعنى بتطوير التعليم وموضوع الفقر موضحا ان هناك برامج محددة وقطرية تخص كل دولة عربية.