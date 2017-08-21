استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، في مكتبه صباح امس الأحد بحضور رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي الكويتي اللواء عبدالله المهنا، رئيس الاتحادين العربي والقطري الرياضي للشرطة العميد خالد بن حمد العطية. وفي بداية اللقاء رحب الدوسري بضيفه، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على دعم الاتحاد العربي الرياضي للشرطة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات للنهوض بالرياضة الشرطية، وبما ينعكس إيجابا على الرياضة والرياضيين بشكل عام. من جانبه، وجه العميد خالد بن حمد العطية الشكر للقيادة العليا لوزارة الداخلية بالكويت على دعمها الكبير للرياضة الشرطية في مختلف المجالات. كما استقبل الفريق محمود الدوسري في مكتبه صباح اليوم مساعد مدير إدارة الرقابة في وزارة الداخلية بدولة قطر العميد عبدالله الهاجري والوفد المرافق له، بحضور مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالإنابة العميد خالد الكندري.

ورحب الفريق الدوسري في بداية اللقاء بالوفد الزائر، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية كسب الخبرات وتبادل المعلومات كما تم تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخصوصا في المجال الأمني.

بدوره، أعرب رئيس الوفد القطري العميد الهاجري عن شكره وتقديره للكويت على جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز القدرات الأمنية بين البلدين.