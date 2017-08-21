أعلنت إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي الكويتي أن أول أيام شهر ذي الحجة فلكيا لعام 1438 هجري سيكون يوم الأربعاء ٢٣ من أغسطس الجاري والوقوف بعرفات يوم الخميس ٣١ الجاري وأول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة الأول من سبتمبر المقبل.

وقال بيان صحافي صادر عن النادي العلمي أمس إن الاقتران لميلاد هلال ذي الحجة سيحدث اليوم (الإثنين) في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الكويت وسيمكث الهلال بعد غروب شمس يوم الثلاثاء لمدة 34 دقيقة ويمكن مشاهدته بسهولة ويكون شكله منتصبا بانحراف بسيط.

وأشار إلى أن ميلاد الهلال الجديد سيأتي بالتزامن مع كسوف كلي للشمس سيحدث اليوم في تمام الساعة التاسعة و25 دقيقة مساء بتوقيت الكويت معلنة أن هذا الكسوف الكلي لن يشاهد في سماء الكويت ولكن يمكن رؤيته في أميركا الشمالية، حيث سيبدأ الكسوف من المحيط الهادي مرورا بأميركا الشمالية وينتهي في المحيط الأطلنطي.