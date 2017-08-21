بشرى شعبان

استقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي الرئيس التنفيذي في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة م.مشاري المحمود وذلك لمناقشة تفعيل التفرغ التجاري والتوجهات الاستراتيجية للدولة في هذا المجال.

وأوضح مهدي أن الاجتماع أسفر عن التنسيق لصياغة استراتيجية متناغمة مع استراتيجية الخطة الإنمائية للدولة.

وصدر قرار رقم (39) لسنة 2016 في 13/10/2016من ديوان الخدمة المدنية بشأن الإجازة الخاصة للتفرغ لإدارة إحدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتضمن القرار منح الموظف الحكومي إجازة براتب تتراوح بين سنة وثلاث سنوات يحصل من خلالها على تمويل لمشروعه من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد يصل إلى 250 ألف دينار.

ويتوجب على الموظف الاستقالة من وظيفته الحكومية في حال نجاح المشروع، وفي حال عدم نجاحه يعود الموظف لجهة عمله.