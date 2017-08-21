اختتم المركز الدولي للأبحاث والدراسات «مداد» بالتعاون مع مركز الآراء الخليجية الاسبوع الماضي ورشة تدريبية في إعداد وتأهيل باحثي جمع بيانات استطلاعات الرأي، والتي عقدت برعاية من مؤسسة الجميح في مقر مركز «مداد» بمدينة جدة بمشاركة 30 مشاركا.

وقدم الورشة مشرف عام مركز الآراء الخليجية د. سامر أبو رمان، حيث العديد من المحاور منها: مرحلة جمع البيانات في استطلاعات الرأي، أهمية تدريب الباحث على جمع البيانات، الإرشادات العامة للباحثين، رفض المشاركة في الاستطلاع: الأعذار وآلية التعامل المقترحة معها، المواقف التي يمكن أن يواجها الباحث وآلية التعامل معها، رفع نسبة الاستجابة والمشاركة، فهم نفسية (سيكولوجية) المستجيب واستخدام القواعد النفسية معها، كتابة التقرير من الباحث، معايير تقييم الباحثين.

وتضمنت الورشة ايضا تطبيقات عملية لجمع البيانات وطرق المراجعة والضبط الإحصائي للبيانات، وطرق اكتشاف الأخطاء، وطرق جمع البيانات باستخدام الأجهزة الذكية والتابلت .