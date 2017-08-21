اختارت منظمة «فريدريش ايبرت» الألمانية، وعد الهليلي ممثلة عن الشباب الكويتي للمشاركة في الدورة التدريبية المتقدمة حول الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والتي ستعقد في الفترة ما بين 13-17 نوفمبر 2017 في مدينة جنيف - سويسرا. وفى تصريح صحافي قالت الهليلي ان الإنجازات الكبيرة التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان تتطلب منا كشباب ان يكون لنا دور مهم وفعال في دعم ومساندة هذه الإنجازات والعمل على تطويرها وبما يساهم في اشراك الشباب الكويتي في تعزيز حقوق الإنسان في المجتمع. وأشارت الى انه عندما نشاهد بلادنا تشارك بتقديم التقارير الدورية الى اللجان الدولية القائمة والمنبثقة عن الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.