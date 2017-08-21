وجه رئيس اتحاد حملات الحج الكويتية احمد الضويحي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحكومة جلالته وكل من سعى لإصدار القرار الإنساني بحج البدون هذا العام وإعطاء التعليمات الفورية بسرعة إنجاز تأشيراتهم.

وثمن الضويحي في تصريح صحافي جهود وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير البلدية محمد الجبري ووكيل الوزارة م.فريد عمادي وإدارة الحج بوزارة الأوقاف وسفيرنا بالمملكة وسفارة خادم الحرمين الشريفين بالكويت على التعاون المتميز مع حملات الحج الكويتية وتسهيل امر ضيوف الرحمن مؤكدا ان حملات الحج الكويتية دائما ما تحظى بكل رعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وشــدد الضــويحــي على التزام الحجاج من الكويت بجميع التعليمات والإرشادات الصادرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين والابتعاد عن كل ما يعكر صفو حجهم وخاصة تناول اي أمور طائفية او حزبية والتعصب لتيار او اي أمور سياسية.

وقال الضويحي ان جميع حجاج بيت الله الحرام انما قطعوا تلك المسافات وتحملوا مشقة السفر للتفرغ الى اعظم العبادات والطاعات وهي الحج لبيت الله الحرام والمحافظة على امن المملكة والمساهمة في سلامتهم حتى عودتهم الى بلادهم آمنين مطمئنين بإذن الله.

واكد ان حملات الحج الكويتية يشهد لها الجميع على مدى تاريخها بحسن التنظيم والإبداع في تقديم الخدمات وتطورها عاما بعد عام بما يصب في خدمة ضيوف الرحمن والوقوف على راحتهم، داعيا الله عز وجل ان يديم نعمة الأمن والأمان على كويتنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وان يديم على المملكة نعمة الرخاء والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. ‏‫