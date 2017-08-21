جولشان: حريصون على استقبال أهل الكويت خاصة والعرب عامة

شارك نادي الصحافة والإعلام في زيارة الوفد الكويتي إلى قبرص الشمالية والذي ترأسه مدير عام شركة لورنز للسياحة والسفر احمد عثمان، مؤكدا ان إرسال وفد من الكويت جاء كمبادرة بالدعوة من سلسلة فنادق ميريت رويال بهدف جذب السياحة الخليجية اليها، مشيرا الى ان الكويت تعتبر المحطة الأولى في الحملة الترويجية لفنادق رويال ميريت في منطقة الخليج لامتلاكها قاعدة كبيرة من المسافرين بهدف السياحة، مبينا رغبتها في ان تكون وجهة سياحية جديدة للكويتيين، لا سيما في ظل امتلاكها 5 فنادق من فئة الخمس نجوم والتي تتميز بالمواقع الطبيعية والفخامة، مشيرا الى ان السياح الكويتيين اصبحوا أكثر رغبة في البحث عن وجهات سياحية جديدة بعيدا عن الوجهات التقليدية القديمة وهو ما يجعل قبرص الشمالية محطة جيدة، لا سيما في ظل سهولة السفر والأجواء الممتعة والطبيعية في الجزيرة.

من جهتها، بينت المدير العام لوكالة ديمتر للسفر وممثل مجموعة فنادق «ميريت رويال» بقبرص الشمالية ميليس جولشان حرصها على استقبال أهل الكويت خاصة والعرب عامة، لافتة الى توافدهم منذ خمس سنوات من السعودية، لبنان، الأردن، الإمارات والكويت، قائلة: يأتي العديد من العرب مسبقا لقضاء العطلة والاستمتاع بالبيئة، كما ان الشعبين العربي والتركي متشابهان، فالعرب يحبون طعامنا ويحبون السفر الى أماكن جديدة، ولهذا السبب ندعو شعب الكويت الى زيارتنا.

هذا، وقد توجه الوفد الكويتي فور الوصول الى مطار أرجان لزيارة الارث التاريخي الممتد للحضارات الأولى، وكانت أولى الزيارات للوفد الكويتي الى مجموعة فنادق ميريت التي تضم «كريستال» و«رويال» و«برميوم» التي تقع في خليج شمال قبرص بإطلالة مثيرة ومميزة وتبعد فقط 10 كيلو عن وسط مدينة كيرينا و40 كيلومترا عن مطار ارجان ليتوجه الوفد بعد ذلك لزيارة فندقي ميريت ليفوكشا وميريت بارك وهما يتمتعان بصفات مميزة تخص رجال الأعمال الذين يبحثون عن الفنادق التي بالإمكان ان يعقدوا بها اجتماعاتهم ويلتقوا أبرز المستثمرين.