ثمن مدير عام لجنة التعريف بالإسلام فريد العوضي الدور الرائد والمميز الذي يقوم به موظفو لجنة التعريف بالإسلام في شتى التخصصات الدعوية والمواردية والعلاقات العامة والإعلام ورعايتهم للجاليات الوافدة والمهتدين الجدد والمهتمين بالإسلام، مشيدا بحجم الانجازات الرائدة التي حققتها اللجنة طوال مسيرتها العطرة الممتدة على مدى ٣٩ عاما، والتي تحققت بفضل الله جل وعلا، ثم بجهود العاملين باللجنة ودعم المحسنين والمحسنات من أبناء الكويت البررة مؤكدا أنه لمس من خلال عمله باللجنة روح الفريق الواحد والعمل الجماعي والتفاني والإخلاص والسعي الحثيث لنشر رسالة الإسلام كل في مجال عمله وموطن عطائه.

وقال العوضي خلال الرحلة الترفيهية التي أقامتها إدارة العلاقات العامة باللجنة لموظفيها وذلك لكسر روتين العمل وتوثيق العلاقات الاجتماعية والأخوية بين الموظفين، وشملت الفعاليات فقرات متعددة وخواطر دعوية وألعابا رياضية.

وأضاف العوضي، يغبطنا الكثير على ما أنعم الله به جل وعلا علينا من نعم لا تعد ولا تحصى، فعملنا في لجنة التعريف بالإسلام نعمة عظيمة إذ من خلالها نعرّف الطرف الأخر بالإسلام وندلهم على الحق ونأخذ بأيديهم لطريق الحق.

وبيّن العوضي أن مثل هذه الرحلات والأنشطة الترويحية تعود بالإيجاب على بيئة العمل وتعزز من قيم المحبة والعطاء بين الموظفين وتحثهم على الأداء الوظيفي الأمثل الذي نسعى إليه من خلال الطاقات البشرية المميزة التي تعمل معنا في حقل النجاة الخيري. فالموظف هو أساس التنمية وعمودها الفقري وبدورنا نبذل قصارى الجهود لتنمية موظفينا على جميع الأصعدة.

ومن جانبه، تطرق مدير العلاقات العامة والموارد جودة الفارس لمناقب الشهيدين الجليلين د.وليد العلي وفهد الحسيني رحمهما الله، مؤكدا أنه منذ أن اعلن خبر استشهادهما والذي أحزن الكويت والأمة الإسلامية وإلى اليوم مازالت قصص اعمالهم الخيرية الكثيرة التي كانا يقومان بها بدون أضواء إعلامية تفوح كالعطر الزكي، وبين الفارس أن العلي ستفقده لجنة التعريف بالإسلام حيث كان من داعمي أعمال ومشاريع اللجنة وأنشطتها وكنا نستشيره ونرجع إليه في الكثير من الأمور كما سيفقده المسجد الكبير وطلاب العلم الشرعي وطلاب الجامعة.

وكذلك قام موظف مكتب العمرية التابع للجنة فارس الشمري بإلقاء خاطرة عن روح التعاون والتآخي بين الموظفين عزز من خلالها الانطباع الحقيقي لمفهوم روح الفريق الواحد وما له من أثر طيب في البذل والعطاء.